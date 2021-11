Limberg Gutiérrez sobre el Perú vs. Bolivia: “Toda la gente boliviana está ilusionada”

Perú y Bolivia se enfrentan este jueves 11 de noviembre a las 9.00 p.m. (hora peruana) por la fecha 13 de las Eliminatorias Qatar 2022. Limberg Gutiérrez, exjugador de la selección boliviana , declaró para Radio Ovación y se refirió a este transcendental duelo.

“Estamos con la ilusión de que Bolivia pueda sacar el partido adelante. Sabemos que será difícil, pero lo han demostrado en estos últimos partidos, y toda la gente boliviana está ilusionada”, señaló.

Además, el exvolante alabó el nivel de los seleccionados peruanos y del entrenador Ricardo Gareca. “Sabemos que Perú tiene jugadores jerarquía en todas las líneas, que será un partido muy difícil, pero siempre pensamos que podemos sorprender. Perú tiene un buen técnico y un buen equipo, pero confiamos en lo que podamos hacer”.

Finalmente, Gutiérrez espera que los altiplánicos puedan luchar hasta el final para volver a una cita mundialista después de 28 años. “Esperemos que Bolivia pueda volver a clasificar al Mundial. Sabemos que será difícil, pero se tiene que pelear hasta el último”, indicó.

Carlos Lampe confía en obtener puntos ante Perú

Carlos Lampe, arquero de la selección boliviana, brindó una entrevista para el diario AS y habló sobre el encuentro ante Perú. “Hay que ir a no perder, hay que ir a por los tres puntos y, si no se puede, traernos un empate. Va a ser una guerra dura porque Perú se juega su última chance ante nosotros”, señaló.