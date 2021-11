Perú vs. Bolivia: jugadores que están a una tarjeta amarilla de la suspensión en eliminatorias

Perú vs. Bolivia se jugará el próximo jueves 11 de noviembre en el Estadio Nacional por la fecha 13 de las Eliminatorias Qatar 2022. La escuadra de Ricardo Gareca disputará un partido decisivo, ya que se ubica en la penúltima posición de la tabla. De igual manera, la Verde vendrá por los tres puntos para seguir soñando con la Copa del Mundo.

A pesar de ser un choque que se jugará con mucha emoción, hay siete futbolistas de la Blanquirroja que deberán tener cuidado, ya que una amonestación más y quedarán suspendidos para el próximo cotejo con Venezuela en Caracas.

Selección peruana: jugadores a una amarilla de la suspensión

Pedro Gallese

Alexander Callens

Gabriel Costa

Christofer Gonzales

Raziel García

Wilder Cartagena

Carlos Zambrano

Si uno de esos futbolistas recibe una amonestación más, ya no estaría presente contra Venezuela, el cual también es un partido clave para seguir en la lucha por la clasificación a la Copa del Mundo Qatar 2022. Para el Perú vs. Bolivia, solo Yoshimar Yotún fue suspendido, aunque la Bicolor tampoco contará con Ormeño, Guerrero, Flores ni Dulanto, ya que el ‘Tigre’ no los convocó.

¿Cuándo, dónde y a qué hora juegan Perú vs. Bolivia?

Perú vs. Bolivia se jugará este jueves 11 de noviembre por la fecha 13 de las Eliminatorias Qatar 2022. El duelo será en el estadio Nacional y empezará a las 9.00 p. m. (hora peruana).

El posible once titular

Pedro Gallese; Luis Advíncula, Christian Ramos, Luis Abram, Miguel Trauco; Renato Tapia, Sergio Peña, Christofer Gonzales, Christian Cueva, André Carrillo y Gianluca Lapadula.