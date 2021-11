Perú vs. Bolivia: Gianluca Lapadula enfocado

Por Mariano López V.

Se ha dicho en más de una ocasión, pero no pierde relevancia repetirlo: la única manera de seguir con vida en este rocoso camino al Mundial de Qatar 2022 es venciendo a Bolivia este jueves en el Estadio Nacional. No hay más opciones, no hay una segunda oportunidad. Lamentablemente, la tabla de posiciones, donde la selección peruana se ubica en el penúltimo lugar, no permite que Ricardo Gareca, su comando técnico y jugadores se proyecten más allá de este decisivo encuentro.

Gianluca Lapadula es plenamente consciente de ello. En declaraciones a FPF Play, el delantero de la ‘Blanquirroja’, quien atraviesa un gran presente en el Benevento de la Segunda División italiana (suma seis goles y dos asistencias), ratificó la importancia de su momento personal y del duelo ante el combinado altiplánico. “Me siento muy bien físicamente y también mentalmente. Ganar los seis puntos es algo muy importante. Yo tengo como objetivo el partido contra Bolivia y nada más”, expresó ‘Lapa’.

Para el ‘9′ nacido en Turín, la fecha triple pasada donde Perú ganó un duelo (contra Chile) y perdió dos (contra Bolivia y Argentina) dejó sensaciones futbolísticas positivas más allá del balance negativo que tanto refleja la tabla. “Yo creo que hemos jugado muy bien los tres partidos. Con la actitud justa. Fue un buen partido el que jugamos en Bolivia. Me faltan los goles. Si hay un penal, quisiera patearlo, depende de lo que diga Gareca. En la lista soy el primero”, aseguró. Además destacó el papel de la hinchada peruana, de la cual recibe muestras infinitas de cariño, pero que aún no ha podido gozarla en su plenitud debido a la pandemia. “La hinchada peruana es muy importante para nosotros. Con ellos a nuestro lado podemos lograr cualquier objetivo. Los necesitamos. Espero jugar muy pronto a estadio lleno o casi lleno como han hecho nuestros rivales”, añadió Lapadula.

¿Llegará la ‘Roca’?

El mediocampista del América es duda debido a una lesión en el muslo de la pierna izquierda. Foto: AFP

La convocatoria del ‘Tigre’ Gareca para la fecha triple pasada fue un dolor de cabeza para todos. Las lesiones mermaron un plantel que necesitaba de todas sus armas para sacar resultados positivos en plazas complicadas como La Paz y Buenos Aires. Esta vez, un solo caso preocupa en La Videna y es el de Pedro Aquino. El mediocampista no estuvo presente en los últimos tres partidos del América debido a una lesión en el muslo de la pierna izquierda y fue sometido ayer a una resonancia magnética en un centro limeño. “Ojalá pueda estar. Vamos a ver la placas y lo definirán los médicos. Yo me siento muy bien”, afirmó.

Los datos

¡Apúrate! Solo quedan entradas para occidente lateral y pullman. Se pueden adquirir a través de la web de Joinnus.

Por temas físicos. Venezuela, el segundo rival de Perú en esta fecha doble, anunció ayer la baja de Salomón Rondón.