DT de Bolivia explotó contra medios paceños y deslizó que le quedan “pocos días” en el país

A pocos días del Perú vs. Bolivia por las Eliminatorias Qatar 2022, el entrenador de la Verde, César Farías, explotó contra la prensa del país altiplánico y deslizó que le “quedan pocos días” en esta selección. Además, los propios medios paceños denunciaron que el estratega llanero “llegó tarde” a la práctica de fútbol y que habría determinado que los comunicadores no ingresen a los futuros entrenamientos.

Todo sucedió este último lunes 8 de noviembre. De acuerdo a Página Siete, la prensa deportiva fue citada a cubrir los trabajos de la Verde desde las 4.30 p. m. (hora boliviana). Sin embargo, la misiva enviada por la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) no especificaba el tiempo que iban a estar presentes en la sesión.

Dicho medio señaló que, después de la etapa de calentamiento, los futbolistas se movieron al arco sur para practicar jugadas con balón parado. En ese momento, el encargado de prensa de la FBF, Alberto Berna, le pidió a los comunicadores que se retiren.

Después, César Farías, quien llegó tarde al Hernando Siles de La Paz, empezó a gritarle a los periodistas que estaban en el sector de la preferencia. ”No me importa ser antipático, yo sé que cada día me queda menos en el país, pero defiendan a su selección, no filmen esas jugadas. A ustedes se les permite entrar y no cumplen… Listo, mañana (hoy) ya no entran”, vociferó desde la cancha, furioso porque algunos medios supuestamente habrían incumplido en lo que se pactó.

¿Cuándo se juega el Perú vs. Bolivia?

El partido Perú vs. Bolivia se juega este jueves 11 de noviembre desde las 9.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Nacional por la jornada 13 de las Eliminatorias Qatar 2022.