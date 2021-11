Carlos Lampe le deja toda la presión a Perú: “Se juegan su última chance ante nosotros”

Carlos Lampe, arquero del seleccionado boliviano, se encuentra convencido de que junto con sus compañeros sacarán puntos en su visita al Estadio Nacional. “Hay que ir a no perder, hay que ir a por los tres puntos y si no se puede podemos traernos un empate”, detalló el meta de La Verde en entrevista con diario AS.

“Va a ser una guerra dura porque Perú se juega su última chance ante nosotros”, continuó Carlos Lampe para el medio internacional.

“Creo que recién va a haber un corte luego del partido contra Uruguay, porque nos permitirá ver mejor el panorama y ver para qué estamos en las últimas fechas que van a quedar”, añadió.

Carlos Lampe milita actualmente en Vélez Sarsfield de Argentina. Foto: FBF

Carlos Lampe apuntó que la clave para sumar ante Perú será mantener el arco en cero. “El 1-0 nos alcanzó y es clave mantener el cero. El ‘Profe’ (Farías) me molestaba: ‘¡El cero! ¡el cero!’. Ahora con Perú sería fundamental mantenerlo de nuevo”, reveló.

Fecha del Perú vs. Bolivia

El duelo entre ambas selecciones, correspondiente a la decimotercera jornada del proceso clasificatorio, está programado para llevarse a cabo este jueves 11 de noviembre. Será el último de los cuatro partidos previstos para ese día.

¿A qué hora jugarán Perú vs. Bolivia?

El compromiso está fijado por la Conmebol para disputarse a partir de las 9.00 p. m. en territorio peruano y 10.00 p. m. en la región boliviana. Para el resto de países de la región, consulta la siguiente guía: