Ferdinand pide que Solskjaer deje el Manchester United: “No veo identidad de juego”

Manchester United no pasa un gran momento como se esperaba. Los red devils dieron la sorpresa en el mercado de pases antes de iniciar la temporada, ya que incorporaron a sus filas a figuras como Raphael Varane y Jadon Sancho, además de traer de vuelta a Cristiano Ronaldo. A pesar de eso, marcha en sexta posición en la Premier League. Es así que el mayor criticado es el DT Ole Gunnar Solskjaer.

Uno de los críticos del noruego es el exfutbolista Rio Ferdinand, quien compartió camerinos con Ole en el Old Trafford. “Por lo que he visto desde el inicio de temporada hasta ahora, creo que sería el momento de entregar el relevo” , comentó el inglés en su podcast Vibe with Five.

Solskjaer ya dirigió al United en anteriores temporadas, donde el equipo acabó entre los primeros puestos. Hasta entonces, Ferdinand apoyaba a su amigo. Sin embargo, después de los irregulares resultados, la goleada 5-0 con Liverpool y la derrota 2-0 ante Manchester City, el actual comentarista deportivo considera que es mejor que haya un cambio de DT.

“ Veo jugar al equipo todas las semanas y me pregunto qué vamos a hacer tácticamente. No veo ninguna filosofía o identidad de juego, que es responsabilidad del cuerpo técnico ”, sentencia Rio. Añadió también que la decisión de que el entrenador de un paso al costado beneficiaría al club y al técnico.