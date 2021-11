Rainer Torres: “Cristal le está sacando cierta ventaja a Alianza Lima para la final”

Alianza Lima y Sporting Cristal disputarán dos partidos para definir al campeón de la Liga 1 Betsson 2021. Aquellas finales no solo enfrentarán a los dos ganadores de cada fase del torneo peruano, sino que son dos de los equipos más grandes del país. Debido a eso, es un cotejo que provoca diversos comentarios, entre ellos, los del exfutbolista Rainer Torres.

En el programa A ras de cancha producido por La República, donde el exjugador es panelista, recordó que los blanquiazules tuvieron una semana de para por los contagios de la COVID-19 que sufrieron algunos miembros del plantel. Por eso, argumenta que los de La Victoria iniciaron a destiempo.

“ En este tipo de partidos ganas por los detalles y, en ese sentido, Sporting Cristal le está sacando una cierta ventaja a Alianza Lima para las finales de la Liga 1″ , indicó el actual comentarista deportivo. Los celestes, a diferencia del cuadro de Bustos, sí han trabajado en estas semanas, eso es lo que resalta Rainer Torres.

Sin embargo, afirma que aún no hay nada definido: “ Que Cristal llegue como favorito no significa que vaya a ganar los partidos, porque en las finales no siempre el que llega mejor, termina campeonando . En estos encuentros pasan tantas cosas que pueden terminar cambiando el rumbo, pero no hay que taparnos los ojos, los celestes ya están sacando una ventaja de una semana”, afirmó en el programa A ras de cancha.

Fecha y hora de las finales de Liga 1 Betsson

Los duelos Alianza Lima vs. Sporting Cristal por la gran final del fútbol peruano serán el domingo 21 y 28 de noviembre a las 3.00 p. m. (horario peruano). Ambos enfrentamientos se realizarán en el estadio Nacional.