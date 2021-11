José Chávarri sobre la polémica con Martín Liberman: “Para mí es un tema cerrado”

El último viernes 5 de noviembre, el programa Al Ángulo recibió al periodista argentino Martín Liberman para debatir sobre el presente de Carlos Zambrano y Luis Advíncula. Tras este encuentro, el panelista José Chávarri publicó un tuit que generó duras respuestas del argentino a través de la misma red social.

Los mensajes de Liberman fueron fuertes, lo tildó de no tener códigos, de ser un desagradecido y que no hace periodismo. “Aprende castellano hermano. Decir que un futbolista es flojo o juega mal, no es injuria. Vos no haces periodismo, haces otra cosa. Ni siquiera sé cómo se llama. Esperas que corte el teléfono para pegarme implícitamente en Twitter. No te conocía. Menos mal”.

Chávarri no quiso responder y recién lo hizo en el último programa de Movistar Deportes. “Quiero dar un mensaje. De hecho, ustedes no saben el contenido del mensaje, pero igual lo voy a hacer. Espero que sea la única vez. Nunca he utilizado una cámara de televisión para hablar sobre mis redes sociales, pero como todos saben, el sábado colgué un tuit y, partir de ahí, se inició toda una tendencia que me tuvo al centro con el señor Martín Liberman”, inició.

Al igual que sucedió mediante las redes sociales, no confrontó al argentino: “Lo único que voy a decir es que no pienso contestar a ninguno de los mensajes relacionados con ese tuit. No pienso contestar. Y decirle al señor Martín Liberman, claramente, que no tengo absolutamente nada contra él. Estoy seguro que mis compañeros tampoco, y bueno, si algún día quiere regresar aquí, volver a ser entrevistado, pues lo esperamos. Para debatir o para conversar de lo que él quiera” , agregó Chávarri.