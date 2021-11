Lucas Paquetá sobre Reinaldo Rueda: “Fue un técnico que cambió mi vida "

Brasil enfrentará a Colombia este jueves 11 de noviembre a las 7.30 p. m. (hora peruana) por la fecha 13 de las Eliminatorias Qatar 2022. Lucas Paquetá, volante del Scratch, se refirió a este partido y tuvo palabras de agradecimiento hacia Reinaldo Rueda, entrenador del conjunto cafetero, quien lo dirigió en el 2017.

“Fue un técnico que cambió mi vida porque subí como profesional y no tuve tantas oportunidades, pero él confió en mí, me puso a jugar, me respaldó en Flamengo cuando era una época difícil con jugadores jóvenes para que jugaran y aparecieran. Quedé muy feliz por la oportunidad y muy agradecido con él” , señaló en conferencia de prensa.

Además, el futbolista del Olympique de Lyon manifestó que la selección colombiana será un rival muy complicado. “En relación al partido, Colombia es un adversario muy difícil. Fueron partidos complicados y duros ante un equipo fuerte, que juega mucho al contacto y cada partido es muy disputado. La gente sabe que no será diferente en este y tenemos que prepararnos para un juego bien difícil y hacer lo mejor para conquistar nuestro objetivo que son los tres puntos”.

Paquetá también habló acerca del encuentro ante Argentina que se jugará el próximo martes 16 de noviembre en Buenos Aires. “Son dos grandes equipos, Colombia tiene jugadores de excelentes cualidades y estamos pensando en hacer un buen trabajo y conseguir el resultado. Creo que serán dos grandes partidos para terminar jugando bien y esperamos conseguir las dos victorias”, indicó.

Falcao es baja en Colombia

La selección colombiana no contará con Radamel Falcao para el duelo frente a Brasil. El delantero del Rayo Vallecano sufrió una rotura en el muslo derecho y estará fuera de las canchas por lo menos tres semanas. Duván Zapata, Miguel Ángel Borja y Rafael Santos Borré serán los encargados de liderar el ataque cafetero en este compromiso.