Guillermo Barros Schelotto: “Apoyemos a los jugadores y tratemos de ganarle a Chile”

En la previa del partido entre Paraguay y Chile por la fecha 13 de las Eliminatorias Qatar 2022, la selección paraguaya completó el segundo día de entrenamientos con el grupo completo. Tras las practicas, Guillermo Barros Schelotto habló con los medios de prensa e indicó que tiene en claro los objetivos del cuerpo técnico de cara a los últimos seis duelos del proceso clasificatorio.

”Estamos en una instancia donde tenemos seis partidos y definir nuestro futuro mundial o no. Ir para atrás no sirve de nada. Hoy no tenemos el tiempo de pensar qué pasó. Nos queda esto. Seamos positivos, apoyemos a los jugadores, a este grupo, y tratemos de ganarle a Chile. Es el primer paso que tenemos dar”, subrayó.

Asimismo, el entrenador argentino destacó que en estos pocos días de practicas no podrá darle una idea de juego al equipo, pero que van a prepararse para “enfrentar a cada rival” según sus características e ir a por la victoria tan necesaria para acercarse a los puestos clasificación.

Con goles de Ben Brereton y Mauricio Isla, los mapochos se impusieron por 2-0 a Paraguay en condiciones de locales. Foto: AFP

Paraguay vs. Chile

El cotejo entre ambos equipos está programado para llevarse a cabo este jueves 11 de noviembre desde las 6.00 p. m. de Perú y 8.00 p. m. de Paraguay en el Estadio Defensores del Chaco. Será el último de los cuatro duelos programados para ese día por la decimotercera jornada de las Eliminatorias Qatar 2022.

Tabla de posiciones de las Eliminatorias Qatar 2022