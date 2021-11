Eliminatorias Qatar 2022: repasa la programación, horarios y canales de la fecha 13

La fecha 13 de las Eliminatorias Qatar 2022 se jugará este jueves 11 y viernes 12 de noviembre. La tabla está muy apretada, por lo que todas las selecciones sudamericanas intentarán ganar para escalar posiciones y mantener intactas sus posibilidades de clasificar para la próxima cita mundialista.

¿Cuál es el fixture de la fecha 13 de Eliminatorias Qatar 2022?

La programación de la jornada 13 de las clasificatorias sudamericanas para a Copa del Mundo Qatar 2022 es el siguiente:

Ecuador vs. Venezuela: jueves 11 de noviembre

Paraguay vs. Chile: jueves 11 de noviembre

Brasil vs. Colombia: jueves 11 de noviembre

Perú vs. Bolivia: jueves 11 de noviembre

Uruguay vs. Argentina: viernes 12 de noviembre.

Eliminatorias Qatar 2022: horarios de la fecha 13

Para el territorio peruano, la jornada 13 iniciará el jueves 11 de noviembre a las 4.00 p. m. con el encuentro entre la Ecuador y Venezuela.

Ecuador vs. Venezuela: 4.00 p. m. (hora peruana)

Paraguay vs. Chile: 6.00 p. m. (hora peruana)

Brasil vs. Colombia: 7.30 p. m. (hora peruana)

Perú vs. Bolivia: 9.00 p. m. (hora peruana)

Uruguay vs. Argentina: 6.00 p. m. (hora peruana)

¿En qué canales ver la fecha 13 de las eliminatorias Conmebol?

Las clasificatorias sudamericanas serán trasmitidas por distintos canales de TV para Perú y para los demás países de la región.

Ecuador vs. Venezuela: Movistar Deportes, TLT Venezuela y El Canal del Fútbol (ECDF).

Paraguay vs. Chile: Gol Perú, Tigo Sports Paraguay, Estadio TNT Sports, TNT Sports 2, TNT Sports HD y Chilevision.

Brasil vs. Colombia: Movistar Plus, SporTV, NOW NET e Claro, Canais Globo y Caracol TV.

Perú vs. Bolivia: Latina, Movistar Deportes y Tigo Sports Bolivia.

Uruguay vs. Argentina: Movistar Deportes, TyC Sports Argentina, TyC Sports Play y VTV Uruguay.