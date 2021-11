Yotún sobre penal ante Argentina: “Lo consulté con Farfán y se tomó la decisión que yo patee”

La selección peruana enfrentará a Bolivia este jueves 11 de noviembre a las 9 p.m. (hora peruana) por la fecha 13 de las Eliminatorias Qatar 2022. Yoshimar Yotún se refirió a este trascendental partido y reveló detalles acerca del penal errado ante Argentina en Buenos Aires.

“El encargado de patear el penal ese día era yo. Hay tres que patean, el primero ya había salido y el segundo era yo, lo consulté con Jefferson (Farfán) por la trayectoria y la jerarquía que tiene en el equipo, y se tomó la decisión que yo iba a patear” , manifestó el volante para Radio Ovación.

El futbolista de Cruz Azul de México se mostró tranquilo pese al error y señaló que volvería a ejecutar un penal si se le presenta la oportunidad. “He pateado con la selección 3 penales, no había fallado, y me tocó fallar. Estoy tranquilo, puedo apoyar mi cabeza a la almohada y dormir tranquilo, errar es humano , tuve el atrevimiento de pararme en el Monumental contra un gran arquero, que venía de una gran Copa América, y me tocó errar”.

“Para la próxima vez voy a volver agarrar el balón, sin duda, y voy a patear. Si la hago no seré el mejor del mundo y si la fallo, tampoco seré el peor, son decisiones que se toman. Tomé la decisión de patear, erré y obviamente y asumo toda la responsabilidad”, agregó el centrocampista.

Finalmente, ‘Yoshi’ indicó que van luchar hasta el final para clasificar a la próxima cita mundialista. “Hasta que haya posibilidades siempre vamos a pelear, estos seis puntos son muy importantes, es el momento en que tenemos que marcar la diferencia. Son seis puntos vitales que nos ponen en buena situación y a la alternativa de seguir peleando un cupo al Mundial”.

Yotún ha jugado todos los partidos de la Blanquirroja en las Eliminatorias Qatar 2022, pero se perderá el duelo ante los altiplánicos en Lima por acumulación de tarjetas amarillas.