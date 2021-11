Marcelo Martins confía en obtener un resultado positivo ante Perú: “Este es nuestro momento”

Vienen a sumar. La selección peruana afrontará un duro choque ante su similar de Bolivia por la fecha 13 de las Eliminatorias Qatar 2022 y desde el país altiplánico tienen la confianza de conseguir un resultado positivo en Lima. El delantero Marcelo Martins, máximo artillero de la presente edición del certamen clasificatorio, se pronunció sobre este decisivo cotejo y destacó las cualidades del equipo de Ricardo Gareca.

“Nosotros hemos pasado por muchas Eliminatorias con algunos resultados que no nos favorecían, pero este es nuestro momento. No me quiero preocupar por los problemas que están pasando. Simplemente quiero hacer un gran partido con mi selección y ganar, si se puede jugando bien al fútbol”, manifestó el experimentado goleador en conferencia de prensa.

El atacante del Cruzeiro mencionó que el duelo ante la Bicolor será complicado y deben estar atentos a los detalles. “Vamos a empezar a ver cómo jugarle a una selección que es muy competitiva y que siempre está peleando por un cupo al Mundial. Perú tiene excelentes jugadores y debemos analizarlo para ver de qué forma podemos ser dañinos. Podemos ganarle haciendo un partido diferente. Venimos con tres partidos ganando y esperemos que eso sirva de confianza para sacar un buen resultado”, resaltó.

Asimismo, los dirigidos por César Farías asumen los juegos ante Perú y Uruguay como determinantes para sus aspiraciones mundialistas. “Para mí jugaremos los dos partidos más importantes en estas Eliminatorias y vamos a seguir luchando para conseguir excelentes resultados. El grupo está consciente de ello y nos la vamos a jugar como siempre lo hemos hecho”, añadió en futbolista de 34 años.

La Verde lleva una racha de tres triunfos consecutivos y ocupan el séptimo lugar del torneo con unidades. Por su parte, la Blanquirroja se posiciona en el penúltimo casillero con 11 puntos.

¿Cuándo, dónde y a qué hora juegan Perú vs. Bolivia?

Perú vs. Bolivia se jugará este jueves 11 de noviembre por la fecha 13 de las Eliminatorias Qatar 2022. El duelo tendrá como escenario el estadio Nacional y empezará a las 9.00 p. m. (hora peruana).