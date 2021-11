Patrice Evra reveló que estuvo a punto de golpear a Luis Suárez cuando se lo cruzó en la calle

El 15 de octubre quedó marcado en la carrera futbolística de Patrice Evra y Luis Suárez. Aquel día el lateral francés acusó de insultos racistas al delantero uruguayo en un duelo que disputaron Manchester United y Liverpool por la Premier League.

La acusación terminó con una multa de 40.000 libras y ocho encuentros de sanción para el actual atacante del Atlético de Madrid. En una entrevista al diario ‘The Times’, el francés reveló un capítulo, hasta ahora desconocido, de esta polémica.

“Un día estaba caminando en Manchester en Deansgate y mi hermano dijo, ‘Oh, es Luis Suárez el de allá’. Estaba con dos de mis hermanos. Lo miré y pensé: ‘Este es el momento’”, señaló el ex Manchester United, quien tuvo la intención de agredir físicamente al actual delantero del Atlético de Madrid .

Sin embargo, también contó el motivo por el cual no concretó el ataque. “Detrás de él vi a sus hijos y a su esposa. Y le di la espalda. Yo me dije a mí mismo: ‘si le haces algo, no puedes hacerlo frente a su familia’”, aseguró.