Martín Liberman a José Chávarri: “Vos no haces periodismo, haces otra cosa”

El intercambio de mensajes por medio de Twitter continúa entre Martín Liberman y José Chávarri, esta vez de manera directa. El polémico periodista argentino asistió a una entrevista en Al Ángulo el último fin de semana donde sus declaraciones sobre los futbolistas peruanos Luis Advíncula y Carlos Zambrano no fueron bien recibidas por el panel del mencionado programa y por hinchas que salieron en defensa de los integrantes de la selección peruana.

Después del cierre de la conversación se armó todo un tumulto en Twitter en los que estaban a favor de los comentarios de Liberman y los que estaban disconformes. Chávarri fue uno de los que se pronunció por esta red social indicando de manera indirecta que no estaba de acuerdo con las palabras del argentino. El invitado estelar no hizo esperar su respuesta. Ahora, los cambios de tuits son de tú a tú, por lo menos de parte del argentino.

Un nuevo episodio entre Liberman y Chávarri

El sábado 6 de noviembre, un día después de la entrevista, José Chávarri volvió a responder el comentario de un usuario indicando que tiene un estilo diferente a la manera de expresarse y que algunos periodistas buscan “denostar” a los jugadores.

“Yo hablo en general. Si has visto al ángulo, suelo decir lo que considero. Y, repito, no fue un debate lo de ayer, sino una entrevista. Algo distinto. Por otra parte, hay una necesidad de algunos de que se denoste a los futbolistas en los medios de comunicación. No es mi estilo” , publicó Chávarri.

Este nuevo tuit no pasó desapercibido otra vez por Martín Liberman, quien decidió responderle al mismo comentario que había hecho el conductor de televisión del programa peruano este lunes 08 de noviembre.

“Aprende castellano hermano. Decir que un futbolista es flojo o juega mal, no es injuria. Vos no haces periodismo, haces otra cosa. Ni siquiera sé cómo se llama. Esperas que corte el tel para pegarme implícitamente en Twitter. No te conocía. Menos mal ”, publicó el argentino como respuesta.

Así fue la respuesta de Liberman a Chávarri