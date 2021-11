Manuel Heredia: “Tengo contrato con Mannucci por una temporada más”

Continúan los fichajes y contrataciones para la próxima edición de la Liga 1 Betsson. En los últimos días, surgió una información acerca de un supuesto interés de Alianza Lima por Manuel Heredia para el 2022. El arquero nacional brindó una entrevista a Gol Perú y se refirió a este tema.

“Yo creo que más que un interés o una posible llegada a Alianza Lima, esto puede ser muy cambiante, es fútbol, no creo que un club que está a puertas de una final pueda estar viendo un tema de refuerzos, actualmente me debo a Mannucci” , señaló.

El guardameta aclaró que tiene un vínculo contractual con Carlos A. Mannucci hasta finales del 2022. “ Mi contrato con Mannucci fue por dos temporadas, aún seguiré siendo jugador del equipo por una temporada más” , afirmó.

Además, el exfutbolista de Sporting Cristal se mostró muy satisfecho con el nivel que ha mostrado con el cuadro carlista. “Siempre he estado expectante en tener las oportunidades, pero si no salía de esa idea de generarme mis oportunidades no lo hubiera logrado, estos últimos tres años han sido muy importantes, el anterior comando técnico me repotenció y bueno sigo haciendo lo que más me gusta, como evitar un grito de gol”, indicó.

Heredia disputó 30 partidos con el cuadro trujillano a lo largo del año y dejó su arco invicto en ocho oportunidades. El portero mostró un buen nivel en el campeonato nacional y fue una de las figuras de su escuadra.