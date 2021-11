Ver HOY Los Angeles Lakers vs. Hornets EN VIVO NBA: ¿a qué hora y dónde se juega el encuentro?

Los Angeles Lakers vs. Hornets EN VIVO juegan a las 10.30 p. m. (hora peruana) por la NBA 2021. El compromiso se disputará en el Staples Center de Los Ángeles y contará con la transmisión por streaming de Star+. También podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la cobertura ONLINE GRATIS de La República Deportes.

Lakers vs. Hornets: ficha del partido

Partido Lakers vs. Hornets ¿Cuándo juegan? Hoy, lunes 8 de noviembre ¿A qué hora juegan? 10.30 p. m. (hora peruana) ¿Dónde juegan? Staples Center (Los Ángeles) ¿En qué canal ver el partido? Star Plus

Lakers vs. Hornets: previa

Los Angeles Lakers y Charlotte Hornets chocarán por la NBA este 8 de noviembre en el Staples Center de Los Ángeles. El equipo púrpura y dorado buscará salir de la mala racha tras dos derrotas consecutivas (104-107 ante Oklahoma City Thunder y 105-90 ante Portland Trail Blazers). Por otro lado, el equipo, propiedad de Michael Jordan, llega con cuatro derrotas al hilo ante Cleveland Cavaliers (110-113), Golden State Warriors (114-92), Sacramento Kings (140-110) y Los Angeles Clippers (120-106).

El equipo de Los Angeles no podrá contar con Trevor Ariza (lesión del tobillo derecho), Talen Horton-Tucker (lesión en el dedo pulgar), LeBron James (lesión abdominal) y Kendrick Nunn (inflamación en la rodilla).

Por el lado de la visita, solo tendrán la baja de Paul Jamaine ‘P. J.’ Washington por una lesión en el codo .

¿A qué hora juegan Lakers vs. Hornets?

Lakers vs. Hornets juegan a partir de las 10.30 p. m. (hora peruana). Aquí presentamos el horario según tu ubicación.

Perú: 10.30 p. m.

Colombia: 10.30 p. m.

Ecuador: 10.30 p. m.

México: 10.30 p. m.

Costa Rica: 9.30 p. m.

Bolivia: 11.30 p. m.

Paraguay: 11.30 p. m.

Venezuela: 11.30 p. m.

Chile: 11.30 p. m.

Brasil: 12.30 p. m.

Argentina: 12.30 p. m.

Uruguay: 12.30 p. m.

¿Qué canal transmite Lakers vs. Hornets EN VIVO?

Lakers vs. Hornets será transmitido a través de ESPN y DirecTV Sports.

¿Qué canal es DirecTV Sports en Sudamérica?

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Cómo acceder a Star Plus para ver Lakers vs. Hornets?

Para acceder a Star Plus para ver el Lakers vs. Hornets, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Cómo ver Lakers vs. Hornets ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Lakers vs. Hornets por internet, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE GRATIS de este compromiso vía La República Deportes.

¿Dónde se jugará Lakers vs. Hornets?

El Lakers vs. Hornets se jugará en el Staples Center, recinto ubicado en la ciudad de Los Ángeles, California.