Roberto Holsen: “Me gustaría que Alianza gane ambas finales”

Roberto Holsen, exjugador de peruano, declaró en Ovación acerca de la final de la Liga 1 Betsson, a disputarse entre Alianza Lima y Sporting Cristal en el Estadio Nacional. El chalaco manifestó su preferencia por los blanquiazules para llevarse el campeonato.

“Alianza, más allá de lo que ha acontecido en estos días con los contagios, espero que esto no influya en el plantel y que puedan estar todos recuperados”, expresó Holsen.

En relación a cómo se disputan las finales; dijo. “Hay que ser más cauto porque no hay margen de error. No creo que Alianza cambie el estilo de juego en estas dos finales, pero sí va a ser más cauteloso porque en estas instancias los errores te pueden costar el campeonato”.

“Los chicos que hoy están representando a Alianza ya dejaron de ser juveniles y tienen que asumir su responsabilidad. Hay que tratar de no llenarse de ansias y poder relajarse un poco, no pensar tanto en el partido porque a veces cuando uno planea tanto a nivel personal las cosas no te salen”, añadió.

Al ser consultado sobre el gol que marcó para los íntimos en la final del Torneo Apertura 2001 ante Cristal, recordó: “Tengo los mejores recuerdos. Cuando hablo de eso vuelvo a esos momentos, el partido, el gol, lo que nos jugábamos por el centenario de Alianza. Ese partido lo tengo en la memoria”.

Finalmente, espera que los de La Victoria se coronen campeones. “Desde el punto de vista futbolístico, creo que van a ser dos buenos partidos. Me gustaría que Alianza los gane”.