Quiroz tras el triunfo de Alianza: “No éramos el favorito; ellas llevan muchos años en Libertadores”

Ilusión intacta. Alianza Lima cerró un histórico triunfo en su segundo partido por la Copa Libertadores Femenina. El cuadro dirigido por Samir Mendoza mostró un gran rendimiento y con un solitario tanto de Adriana Lúcar se llevó los tres puntos ante la Universidad de Chile. Con la mira puesta es su último compromiso de la fase de grupos, la jefa del fútbol femenino de la institución victoriana destacó el valor de este resultado.

“No éramos el favorito; la U. de Chile lleva muchos años participando en Copa Libertadores. Su plantel es profesional. Nosotras somos aficionadas. Desde ahí se marca una diferencia. En el campo sabíamos que éramos once contra once. Se tenía que dar el todo por el todo. Era una final y teníamos que ganar sí o sí; si no, estábamos fuera del torneo”, manifestó Sisy Quiroz en diálogo con Radio Ovación.

Adriana Lúcar anotó el único gol de Alianza Lima y permitió que el club obtuviera su primer triunfo en la historia de la Copa Libertadores Femenina. Foto: Alianza Lima.

El camino de Alianza Lima en la competición no fue el ideal: cayeron ante Deportivo Cali en el primer enfrentamiento. Sin embargo, el sorpresivo triunfo ante el conjunto universitario las posicionó de gran manera con miras a obtener su pase a los octavos de final.

“Ya el resto de equipos… Dejan de mirarnos por abajo, sabes que Alianza Lima ha venido a competir a esta Copa Libertadores y buscar la mejor posición”, enfatizó la gestora deportiva.

A su vez, resaltó la influencia que tuvieron sus nuevas incorporaciones y su experiencia para este nivel de competencia. “Las colombianas son chicas con mucha experiencia. Ya han jugado la Copa Libertadores a inicios de este año, y sabíamos que nos iban a aportar mucho con su capacidades y orden táctico. Hemos crecido bastante junto con ellas. Nos han aportado jerarquía y experiencia”, añadió.

Alianza Lima cerrará su participación en el Grupo C frente al Real Tomayapo de Bolivia, club que perdió por goleada en sus dos anteriores presentaciones. De lograr una victoria, asegurará su pase a la siguiente instancia.