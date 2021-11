U. Católica vs. U. de Chile EN VIVO: ¿a qué hora juegan y cómo ver la liga chilena?

U. Católica vs. U. de Chile EN VIVO se enfrentan por la jornada 31 del Campeonato AFP PlanVital 2021. El clásico universitario se disputará a partir de las 10.00 a. m. (hora de Perú) y 12.00 p. m. (horario chileno), con transmisión vía TNT Sports 2 y TNT Sports HD. También tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes, con las formaciones iniciales y el marcador actualizado minuto a minuto de este y otros partidos de hoy.

U. Católica vs. U. de Chile: ficha del partido

Partido U. Católica vs. U. de Chile ¿Cuándo juegan? Hoy, domingo 7 de noviembre ¿A qué hora? 10.00 a. m. (Perú), 12.00 p. m. (Chile) ¿Dónde? Estadio San Carlos de Apoquindo ¿En qué canal? TNT Sports 2, TNT Sports HD

¿A qué hora juegan U. Católica vs. U. de Chile?

En Chile, el compromiso U. Católica vs. U. de Chile se disputará a partir de las 12.00 p. m. (10.00 a. m. en territorio peruano). Consulta la guía de horarios si deseas seguir el cotejo desde otros países de la región.

Chile: 12.00 p. m.

Colombia: 10.00 a. m.

Ecuador: 10.00 a. m.

México: 10.00 a. m.

Perú: 10.00 a. m.

Bolivia: 11.00 a. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York):

Venezuela: 11.00 a.m.

Argentina: 12.00 p. m.

Brasil: 12.00 p. m.

Paraguay: 12.00 p. m.

Uruguay: 12.00 p. m.

España: 4.00 p. m.

El encuentro más atractivo de la jornada en la liga chilena será el clásico universitario, partido en el que la Universidad Católica tratará de volver a la punta del torneo a costa de una Universidad de Chile que puede complicarse con el descenso si no vence en su visita a San Carlos de Apoquindo.

Los cruzados marchan en el segundo puesto de la tabla con 56 puntos, dos unidades menos que el líder Colo Colo. En la última fecha, la Cato no tuvo problemas para golear 4-0 a Deportes Antofagasta con un doblete de su artillero Fernando Zampedri, quien es además el artillero del certamen esta temporada con 21 conquistas.

Los azules, en cambio, se sitúan en el puesto 14 con 34 puntos, apenas tres más que el equipo situado en la zona de promoción por la permanencia. El Romántico Viajero atraviesa una terrible mala racha de nueve juegos consecutivos sin perder, de los cuales los seis últimos fueron derrotas. La caída más reciente se produjo en la visita a Ñublense, con un 1-0 en contra.

U. Católica y U. de Chile ya se enfrentaron en agosto, choque en el que la ‘U’ logró una de sus pocas victorias del año gracias a un 2-1 como local. Como visitantes, sin embargo, los dirigidos por Esteban Valencia no son capaces de imponerse a su rival desde el 2015.

¿En qué canal ver U. Católica vs. U. de Chile?

En territorio chileno, la transmisión por TV del clásico U. Católica vs. U. de Chile estará a cargo de los canales TNT Sports 2 y TNT Sports HD, señales que poseen los derechos de cobertura del Campeonato Nacional de Chile.

¿Cómo seguir U. Católica vs. U. de Chile ONLINE?

Si no quieres perderte la transmisión de U. Católica vs. U. de Chile por internet, sintoniza la señal de Estadio TNT Sports, servicio de streaming que incluye en su programación todos los duelos televisados por la cadena TNT Sports. En caso no tengas acceso al mismo, también cuentas con la alternativa de mantenerte informado desde la cobertura ONLINE gratis de La República Deportes.

¿Dónde juegan U. Católica vs. U. de Chile?

El escenario que acogerá el enfrentamiento U. Católica vs. U. de Chile será el estadio San Carlos de Apoquindo, recinto deportivo propiedad del club cruzado, ubicado en el barrio del mismo nombre en la capital chilena Santiago.

Últimos clásicos U. Católica vs. U. de Chile

U. de Chile 2-1 U. Católica | 01.08.21

U. de Chile 0-0 U. Católica | 23.12.20

U. Católica 3-0 U. de Chile | 04.10.20

U. de Chile 1-1 U. Católica | 25.08.19

U. Católica 4-0 U. de Chile | 14.04.19.

Alineaciones probables de U. Católica vs. U. de Chile

U. Católica: Sebastián Pérez; José Pedro Fuenzalida, Germán Lanaro, Valber Huerta, Alfonso Parot; Marcelino Núñez, Ignacio Saavedra, Felipe Gutiérrez; Diego Valencia, Fernando Zampedri y Fabián Orellana.

U. de Chile: Fernando de Paul; Augusto Barrios, Osvaldo González, Ramón Arias, Diego Carrasco; Sebastián Galani, Mario Sandoval; José Gatica, Marcelo Cañete, Junior Fernandes y Joaquín Larrivey.