Qué canal transmite Boca Juniors vs Aldosivi EN VIVO por la Liga Profesional Argentina

Boca Juniors vs. Aldosivi se han enfrentado solamente en siete ocasiones, ya que el último equipo no está presente de forma continua en la Liga Profesional Argentina y debe siempre pasar por la Liga B por muchas temporadas. De esas ocasiones, el equipo de Zambrano y Advíncula ha ganado cuatro veces, se han empatado en una oportunidad, y los del Aldovisi han triunfado en dos ocasiones. Hoy, los bosteros luchan por su quinto triunfo ante su actual rival. Conoce en esta nota qué canal transmite dicho encuentro.

Boca Juniors vs. Aldosivi

¿Cómo llega Boca Juniors?

Boca ha ganado la Copa Argentina tras vencer a Argentinos Juniors, pero en la primera división han sumado dos derrotas con Vélez Sarsfield (2-0) y con Gimnasia y Esgrima (1-0).

¿Cómo llega Aldosivi?

Aldosivi ha ganado al Arsenal 2-1, mientras que tuvo un empate a cero con Central Córdoba el último 1 de noviembre. Hoy se encuentran en el puesto 20, con 21 puntos.

Boca Juniors vs. Aldosivi: ficha del partido

Partido Boca Juniors vs. Aldosivi Fecha lunes 8 de noviembre Horario 7.15 p. m. (hora de Lima) Lugar Estadio José María Minella Canal ESPN

¿A qué hora juega Boca Juniors vs. Aldosivi?

México – 6.15 p. m.

Perú – 7.15 p. m.

Colombia – 7.15 p. m.

Ecuador – 7.15 p. m.

Venezuela – 8.15 p. m.

Bolivia – 8.15 p. m.

Argentina – 9.15 p. m.

Chile – 9.15 p. m.

Paraguay – 9.15 p. m.

Uruguay – 9.15 p. m.

Brasil – 9.15 p. m.

España – 1.15 a. m. (martes 9 de noviembre)

¿Qué canal transmite el partido Boca Juniors vs. Aldosivi?

A nivel latinoamericano, el canal encargado de transmitir el Boca Juniors vs. Aldosivi este 8 de noviembre será ESPN.

¿Dónde ver Boca Juniors vs. Aldosivi EN VIVO ONLINE GRATIS?

De no contar con acceso a un operador de cable y no dispones de señal de TV, puedes mantenerte informado del Boca Juniors vs. Aldosivi EN VIVO ONLINE GRATIS con el minuto a minuto en la web de La República Deportes, donde verás todas las incidencias del partido con marcadores en directo y las mejores jugadas.

Boca Juniors vs. Aldosivi: alineaciones probables

Boca Juniors: Agustín Rossi; Eros Mancuso, Lisandro López, Carlos Izquierdoz y Frank Fabra; Rodrigo Montes, Jorman Campuzano y Agustín Almendra; Edwin Cardona; Luis Vázquez y Sebastián Villa.

Aldosivi: José Devecchi; Rufino Lucero, Mario López Quintana o Fabricio Coloccini, Marcos Miers y Fernando Román; Malcom Braida, Francisco Cerro, Federico Gino y Leandro Maciel; Gabriel Hauche y Martín Cauteruccio.

¿Dónde se jugará el partido de Boca Juniors vs. Aldosivi?

El encuentro entre ambos planteles argentinos se llevará a cabo en el estadio José María Minella, ubicado en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires.