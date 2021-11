Pumas vs. Cruz Azul EN VIVO por la jornada 17 Liga MX: canal de transmisión, alineaciones y pronóstico

Pumas vs. Cruz Azul EN VIVO se juega por la jornada 17 de la liga mexicana desde el estadio Olímpico de Universitario a partir de las 06.00 p. m. (hora peruana). El encuentro será transmitido por la señal de TUDN, pero también puedes seguir la cobertura ONLINE de este y otros partidos de hoy a través de La República Deportes, que te lleva las alineaciones confirmadas de ambos clubes, el marcador actualizado minuto a minuto y videos de los goles.

¿A qué hora juegan Pumas vs. Cruz Azul ?

Pumas vs. Cruz Azul se juega este domingo 7 de noviembre a las 06.00 p. m. (hora peruana). Aquí te presentamos el horario, según tu ubicación.

México: 05.00 p. m.

Perú: 06.00 p. m.

Ecuador: 06.00 p. m.

Colombia: 06.00 p. m.

Bolivia: 08.00 p. m.

Venezuela: 08.00 p. m.

Paraguay: 08.00 p. m.

Argentina: 08.00 p. m.

Uruguay: 08.00 p. m.

Brasil: 08.00 p. m.

Chile: 08.00 p. m.

Pumas vs. Cruz Azul: ficha del partido

Partido Pumas vs. Cruz Azul ¿Cuándo? Hoy, domingo 7 de noviembre ¿A qué hora? 06.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Olímpico de Universitario ¿En qué canal? TUDN

¿Dónde ver Pumas vs. Cruz Azul EN VIVO ONLINE GRATIS?

Sky: canal 547 (SD), canal 1547 (HD).

IZZI: canal 501 (SD), canal 890 (HD).

¿Dónde seguir ONLINE el partido de Pumas vs. Cruz Azul?

Para que no te pierdas el cotejo Pumas vs. Cruz Azul por internet, sintoniza la señal de TUDN. Es necesario tener contratado el servicio de televisión de paga a través de izzi o Blim TV. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes mantenerte informado desde la cobertura ONLINE gratis de La República Deportes.

¿Dónde se jugará el partido de Pumas vs. Cruz Azul?

El lugar donde se disputará el Pumas vs. Cruz Azul por la fecha 17 de la Liga MX es en el estadio Olímpico de Universitario. Es un recinto deportivo multiusos de 1952 perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México, ubicado en la Ciudad de México. El recinto es una obra de los arquitectos Augusto Pérez Palacios, Jorge Bravo y Raúl Salinas Moro.