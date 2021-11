Partidos de hoy, domingo 7 de noviembre del 2021 ¿Quiénes juegan y dónde ver en vivo?

Sigue todos los partidos de hoy del fútbol de Perú (Selección Peruana, Liga 1, Segunda División), principales ligas (La Liga, Premier League, Serie A, Ligue 1, Liga MX, Liga Profesional) y torneos del mundo (Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Champions League).

Este domingo 7 de noviembre disfruta los emocionantes encuentros de los diferentes torneos del mundo. Uno de los partidos más interesantes del día lo protagoniza el Milan vs Inter, por la Seria A. Asimismo, en Premier League nos presenta un duelo no apto para cardiacos, pues juega Liverpool vs. Whest Ham.

Mientras que en la otra parte del mundo, en Liga Argentina chocan River Plate vs. Patronato en un partido que promete emocionarnos a todos. No olvides ingresar a La República Deportes para ver cada partido y conocer todos los canales de televisión en donde también podrás seguir los compromisos del fútbol en vivo.

Inglaterra - Premier League

Arsenal vs. Watford

Canal: Star +

Hora: 9.00 a. m.

Everton vs. Tottenham Hotspur

Canal: Star +

Hora: 9.00 a. m.

Leeds United vs Leicester City

Canal: Espn 3, Star +

Hora: 9.00 a. m.

West Ham United vs. Liverpool

Canal: Star +

Hora: 11.30 a. m.

España - La Liga

Villarreal vs. Getafe

Canal: Espn 3, Star +

Hora: 8.00 a. m.

Valencia vs. Atlético Madrid

Canal: DIRECTV

Hora: 10.15 a. m.

Mallorca vs. Elche

Canal: ESPN 3

Hora: 12.30 p. m.

Osasuna vs. Real Sociedad

Canal: DIRECTV

Hora: 12.30 p. m.

Real Betis vs Sevilla

Hora: 3.00 p. m.

Italia- Serie A

Venezia vs. Roma

Canal: ESPN Extra

Hora: 6.30 a. m.

Udinese vs. Sassuolo

Canal: Star +

Hora: 9.00. a. m.

Sampdoria vs. Bologna

Canal: Star +

Hora: 9.00 a. m.

Lazio vs. Salernitana

Canal: ESPN Extra

Hora: 12.00 p. m.

Napoli vs. Hellas Verona

Canal: Star +

Hora: 12.00 p. m.

Inter vs. Milan

Canal: Espn, Star +

Hora: 2.30 p. m.

Alemania - Bundesliga

Hertha BSC vs. Bayer Leverkusen

Canal: Star +

Hora: 9.30 a. m.

Köln vs Union Berlin

Canal: Espn

Hora: 11.30 a. m.

Greuther Fürth vs. Eintracht Frankfurt

Canal: Star +

Hora: 1.30 p. m.

Argentina - Superliga Argentina

Gimnasia La Plata vs. Banfield

Canal: TyC Sports Internacional

Hora: 1.45 p. m.

Sarmiento vs. Central Córdoba SdE

Canal: AFA PLAY

Hora: 1.45 p. m.

Vélez Sarsfield vs. San Lorenzo

Canal: AFA PLAY

Hora: 4.00 p. m.

River Plate vs Patronato

Canal: Fox Sports

Hora: 4.00 p. m.

Brasil - Brasileirão

Santos vs. Palmeiras

Canal: SPO Internacional

Hora: 2.00 p. m.

RB Bragantino vs. Athletico-PR

Canal: SPO Internacional

Hora: 2.00 p. m.

Atlético Mineiro vs. América Mineiro

Canal: SPO Internacional

Hora: 2.00 p. m.

Bahia vs. São Paulo

Canal: SPO Internacional

Hora: 4.15 p. m.

Ceará vs. Cuiabá

Canal: SPO Internacional

Hora: 6.15 p. m.

Chile - Primera División

Universidad Católica vs Universidad Chile

Canal: Sport

Hora: 10.00 a. m.

Uruguay - Primera División