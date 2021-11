Los primeros años de Lionel Messi en Barcelona: “Fue una persona difícil de tratar”

Lionel Messi es para muchos el mejor jugador de la historia del FC Barcelona. Llegó desde muy pequeño y dejó una gran cantidad de trofeos que hicieron crecer a la entidad. Sin embargo, el astro argentino se marchó hace unos meses al PSG para continuar su carrera deportiva. Ante su llegada, en Francia preparan un documental sobre Messi y el periodista Alexandre Juillard desvelará detalles desconocidos sobre el ‘10′.

El periodista es autor del libro Insubmersible Messi, el cual narra la compleja convivencia del crack en sus primeros años como jugador del elenco azulgrana. “Durante años en el Barcelona, Messi fue una persona difícil de tratar. Debido a que es alguien muy retraído, tenía un problema de comunicación y no iba de frente. Cuando algo le molestaba, pasaba por otra persona que iba a ser su mensajero, o por actitudes de mal humor”, .

Alexandre explica la infinita paciencia que Guardiola tuvo con el rosarino desde su llegada al banquillo culé en 2008: “Si un día, bien era suplente o era sustituido, al día siguiente no quería ir a entrenar. Entonces Pep Guardiola decía: ‘Lo voy a perder, ¿qué estoy haciendo? Bueno, me llevo el auto, me voy a su casa y lo voy a buscar’, Lo que parece una locura hoy”, agregó.

Finalmente, en el documental RMC Sports se cuenta como los blaugranas cedieron a Messi on Argentina a los Juegos Olímpicos de Pekín en 2008. “Messi estaba comprometido con llegar a los Juegos Olímpicos. Esto generó tensiones en el club, ya que el Barcelona iba a empezar a jugar la Champions. Pep Guardiola le preguntó: ‘Leo, ¿quieres ir a los Juegos? Messi respondió que sí antes de ver al entrenador decirle: ‘Así que vete a los Juegos y cuando vuelvas te quiero arriba’”, enfatizó.