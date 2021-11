Jürgen Klopp defendió a Alisson: Creo que en el primer gol hubo una falta contra el arquero

Luego de la derrota (2-3) de Liverpool ante West Ham, el portero brasileño quedó en el ojo de la tormenta tras su actuación bajo los tres palos. Jürgen Klopp salió a defender a Alisson Becker por las críticas recibidas, ya que el ‘1′ de Anfield tuvo responsabilidad en los tres goles de los Hammers.

Los dirigidos por David Moyes anotaron a los 4′ del primer tiempo tras un córner desde la izquierda en el London Stadium que fue bien cerrado hacia el área chica. Fornals y Zouma aumentaron el marcador para quitarle el invicto a los ‘Reds’.

Klopp se refirió a la posible falta no cobrada en contra del guardameta brasileño: “Los goles que marcan, creo que el primero es una falta al arquero. No sé exactamente qué tienen que hacer los jugadores para que no sea una falta. El brazo va contra el brazo de Alisson. Entonces ¿cómo puede atrapar una pelota cuando alguien le quita el brazo? Realmente no tiene sentido”

Con esta derrota, los dirigidos por el estratega alemán perdieron el invicto en la liga inglesa. Se ubican en la cuarta posición con 22 unidades. Por su parte, West Ham escaló hasta la tercera casilla con 23 puntos.

La próxima fecha, los ‘Reds’ se medirán ante Arsenal el sábado 20 de noviembre en el mítico Anfield por la fecha 12 de la Premier League. El encuentro será transmitido por la cadena ESPN.