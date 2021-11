Johan Cruyff hace unos años a Xavi: “Lo más cercano a ser futbolista es entrenar”

Luego de oficializarse la llegada de Xavi Hernández como nuevo estratega del Barcelona, el español explicó cuál es su estilo de juego y cuál es visión del fútbol. Además, se refirió a la influencia de sus antiguos entrenadores en él y la conversación que tuvo con Johan Cruyff en su momento.

Sobre la dirección de Frank Rijkaard, el actual técnico blaugrana mencionó en The Coache’s Voice que lo que más destaca es su calidad humana: “Podías sentir que es una persona muy cercana emocionalmente, comparable a lo que era Vicente del Bosque en la selección española...Es lo que los jugadores definimos como un tío de consenso”.

“Sin embargo, no quita que Frank también fuera muy directo y exigente a la vez, pero siempre un tío muy cabal. Llevaba bien a los jugadores y, al final, el hecho de ver que tu entrenador es una buena persona, te hace piña, fortalece al grupo”, agregó.

El ex entrenador neerlandés manejó un conjunto de grandes jugadores como Ronaldinho, Deco, Samuel Eto’o, Marquéz y Puyol. “En definitiva, el vestuario de un equipo grande es algo que no es nada fácil de manejar, y él lo supo llevar a la perfección con toda naturalidad”.

Sobre el paso de Guardiola, Xavi reconoció que ‘Pep’ llegó en un mal momento del equipo: “El club había acertado al fichar a Pep. En la primera conversación que tuve con Pep le pregunté que cómo me veía en el equipo. Si me iba a dar importancia o no. Su respuesta fue muy directa y muy personal: No imagino el equipo sin ti. Asunto zanjado para mí. Desde ahí mi cabeza se centró en el Barça. El momento más especial es la final de la Champions League que ganamos 2-0 contra el Manchester United en Roma, en 2009″.

Finalmente, el ex jugador español detalló cómo fue su salida del club catalán y la estancia de Luis Enrique como entrenador: “Al final terminó siendo un año increíble en el que se juntaron todos los astros para que me pudiera despedir increíblemente bien de la afición, levantando todos los títulos posibles como capitán: La Liga, la Copa del Rey y la Champions League en Berlín”. Enfatizó que después de retirarse del fútbol entendió una frase que le dijo Cruyff: “Mira Xavi, lo más cercano a ser futbolista es entrenar”