Everton vs. Tottenham EN VIVO: ¿cómo ver el partido por la Premier League?

Everton vs. Tottenham EN VIVO se enfrentan HOY, domingo 7 de noviembre, por la undécima jornada de la Premier League. El partido se disputará a partir de las 9.00 a. m. (hora peruana) y tendrá como escenario el estadio Goodison Park, ubicado en la ciudad de Liverpool. La TRANSMISIÓN EN DIRECTO estará a cargo de la señal de Star Plus vía streaming.

Asimismo, podrás seguir la cobertura ONLINE DEL MINUTO A MINUTO a través de La República Deportes. Aquí encontrarás todas las incidencias del compromiso, las alineaciones confirmadas, mejores jugadores y goles del juego.

Everton vs Tottenham: ficha del partido

Partido Everton vs Tottenham ¿Cuándo juegan? Hoy, domingo 7 de noviembre ¿A qué hora? 9.00 a. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Goodison Park ¿En qué canal? Star Plus

Everton vs. Tottenham: la previa

Duelo directo hacia Europa. Ambas escuadras viene de obtener derrotas en sus últimas presentaciones y necesitan sumar de a tres para no alejarse de las plazas a los torneos internacionales.

Tras el anuncio del italiano Antonio Conte como nuevo entrenador, los Spurs esperan recuperar terreno en el torneo y meterse en la pelea por el campeonato. Si bien el panorama no es el mejor, ubicados en el décimo lugar con 15 puntos, el equipo de Harry Kane solo está a cinco unidades del cupo a la próxima Champions League.

En la anterior jornada cayeron goleados ante el Manchester United. De esa manera, aquel compromiso fue determinante para decidir la salida del estratega Nuno Espírito Santo.

Por su parte, los Toffees acumulan cuatro partidos consecutivos sin conocer la victoria y, luego del buen arranque que tuvieron, necesitan sacar un resultado positivo como locales para no aumentar este registro. Con 14 puntos, se colocan en el undécimo lugar e intentarán rebasar a su rival de turno.

¿A qué hora juegan Everton vs. Tottenham?

En horario peruano, el choque Everton vs. Tottenham se disputará desde las 9.00 a. m. (hora peruana). Consulta la guía de horarios si quieres ver esta contienda desde el extranjero.

¿Qué canal transmite Everton vs Tottenham EN VIVO?

Perú: 9.00 a. m.

Colombia: 9.00 a. m.

Ecuador: 9.00 a. m.

México: 9.00 a. m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami): 10.00 a. m.

Bolivia: 10.00 a. m.

Venezuela: 10.00 a. m.

Paraguay: 11.00 a. m.

Uruguay: 11.00 a. m.

Argentina: 11.00 a. m

Brasil: 11.00 a. m

Chile: 11.00 a. m

España: 2.00 p. m.

Inglaterra: 2.00 p. m.

Italia: 2.00 p. m.

¿Qué canal transmite Everton vs Tottenham EN VIVO?

El duelo Everton vs. Tottenham será transmitido en territorio peruano por la señal de Star Plus, canal que cuenta con los derechos televisivos de torneos como la Premier League. Conoce en qué canales podrás ver el partido desde el extranjero:

Perú: Star+

Colombia: Star+

Ecuador: Star+

Bolivia: Star+

Venezuela: Star+

Argentina: Star+

Chile: Star+

Uruguay: Star+

Venezuela: Star+

Paraguay: Star+

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Everton vs. Tottenham?

Para acceder a Star Plus, y ver el Everton vs. Tottenham, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Cuál es la programación de Star+?

En Star+ tendrás a tu disposición la transmisión no solo de eventos en vivo de fútbol como el Everton vs. Tottenham, sino también una diversa oferta de otros deportes. Además, encontrarás series, películas y documentales.

¿Cuánto cuesta contratar Star+?

Si quieres ver el Everton vs. Tottenham y no tienes Star+, puedes contratarlo en la página web por un costo que va desde los 37,90 soles por el plan mensual básico hasta los 379,90 soles por el plan anual.

¿Cómo ver Everton vs. Tottenham ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Everton vs. Tottenham por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso de que no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Everton vs. Tottenham: posibles alineaciones

Everton: Pickford; Holgate, Godfrey, Keane; Coleman, Allan, Davies, Sigurdsson, Digne; Richarlison, James Rodríguez. DT: Rafa Benítez.

Tottenham: Lloris; Aurier, Alderweireld, Rodon, Reguilon; Hojbjerg, Sissoko; Lucas, Ndombele, Son; Kane. DT: Antonio Conte.

¿Dónde se jugará el partido Everton vs. Tottenham?

El Everton vs. Tottenham se jugará en el estadio Goodison Park, recinto ubicado en la ciudad de Liverpool, Reino Unido.