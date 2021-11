Maximiliano Freitas tras ascenso de Carlos Stein: “Nos bajaron injustamente, en la cancha volvimos”

¡Carlos Stein volvió a primera división! Los de Lambayeque ganaron 1-0 contra Binacional e igualaron el marcador final del partido de revalidación, por lo que tuvieron que ir a penales, donde vencieron 4-2 y lograron el ascenso. El autor del gol fue el uruguayo Maximiliano Freitas, quien se lo dedicó a su suegra, quien está mal de salud.

“Alicia, todo va a estar bien” , decía bajo su camiseta. Luego del encuentro, el futbolista mencionó que le dedicó el gol y el ascenso. “Lo primero que quiero hacer es viajar a Uruguay para estar con ella”, respondió cuando le preguntaron si renovaría con el club.

Además, Freitas habló sobre el logro conseguido y sobre lo complicado de la temporada: “Nos bajaron injustamente, en la cancha volvimos con el equipo a donde merece estar. Desde el inicio, cuando nos enteramos que jugaríamos la segunda división, supimos que sería difícil y lo fue, pero el objetivo siempre fue este: subir a primera división de vuelta”.

A pesar de haber sufrido una lesión que lo dejó fuera de las canchas y no pudo marcar muchos goles, el jugador mencionó que, como atacante, a veces se logra anotar y otras no. “Uno como delantero siempre está dentro del área, a veces queda, a veces no. Por suerte entró el balón”, confesó el futbolista de Carlos Stein.