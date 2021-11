¿A qué hora juegan Binacional vs. Carlos Stein EN VIVO por la revalidación de la Liga 1?

Binacional vs. Carlos Stein EN VIVO se miden por el duelo de vuelta en la revalidación de la Liga 1 2021. El cotejo se disputará a partir de las 3.00 p. m. en el Estadio Monumental, con transmisión por TV vía Gol Perú. También puedes seguir la cobertura ONLINE de este y otros partidos de hoy, con las alineaciones confirmadas de ambos equipos, el relato minuto a minuto y videos de los goles e incidencias, a través de La República Deportes.

Binacional vs. Carlos Stein: ficha del partido

Partido Binacional vs. Carlos Stein ¿Cuándo juegan? Hoy, domingo 7 de noviembre ¿A qué hora? 3.00 p. m. ¿Dónde? Estadio Monumental ¿En qué canal? Gol Perú

¿A qué hora juegan Binacional vs. Carlos Stein?

El cotejo Binacional vs. Carlos Stein se disputará a partir de las 3.00 p. m. en territorio peruano. Para que no te pierdas el cruce desde el extranjero, consulta la guía de horarios para los demás países de la región.

Perú: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

México: 3.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

Luego de haber ganado por la mínima en el cruce de ida, Deportivo Binacional tiene todo a su favor para garantizar su permanencia en la Liga 1. Su rival en esta llave de revalidación o promoción, Carlos Stein, apostará al todo o nada para conseguir el anhelado ascenso.

El Poderoso del Sur se quedó con el triunfo en el primer partido gracias al gol de Johan Arango. A los sureños les basta con empatar en la revancha para conservar la categoría luego de una temporada para el olvido.

Los carlistas, en cambio, están obligados a ganar por lo menos por un gol para forzar el tiempo suplementario y, de ser necesario, la tanda de penales. En caso de que logre vencer por dos o más tantos, serán los chiclayanos los que aseguren un lugar en la Liga 1 2022.

Deportivo Binacional y Carlos Stein se han enfrentado tres veces en su corto historial. En 2020, por el torneo de primera división, los puneños ganaron un encuentro y empataron el otro. El saldo se completa con la victoria de los celestes el último miércoles.

¿Dónde ver Binacional vs. Carlos Stein?

El canal encargado de televisar el duelo Binacional vs. Carlos Stein en territorio peruano será Gol Perú, señal exclusiva de Movistar TV que posee los derechos de transmisión de la Liga 1 Betsson.

¿Cómo seguir Binacional vs. Carlos Stein ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión por internet del Binacional vs. Carlos Stein, sintoniza la señal de Movistar Play, servicio de streaming que incluye en su programación el canal Gol Perú. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes mantenerte informado desde la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Historial de Binacional vs. Carlos Stein

Carlos Stein 0-1 Binacional | 04.11.21

Carlos Stein 1-3 Binacional | 21.11.20

Carlos Stein 1-1 Binacional | 01.03.20.

¿Dónde juegan Binacional vs. Carlos Stein?

El recinto que acogerá el enfrentamiento Binacional vs. Carlos Stein será el Estadio Monumental de Ate, escenario empleado por el Club Universitario de Deportes para sus juegos en condición de local.

Pronóstico de Binacional vs. Carlos Stein

Las previsiones de las casas de apuestas para este duelo Binacional vs. Carlos Stein le dan el favoritismo al equipo de Juliaca luego de su triunfo en la ida. La victoria del Poderoso del Sur paga hasta 2,36 veces por cada sol apostado, frente a una cuota máxima de 3,04 si su rival vence y de 3,40 por el empate.