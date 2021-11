Simeone asume la responsabilidad del empate ante el Valencia: “Esta vez el entrenador falló”

En una jornada llena de emociones en Mestalla, Atlético de Madrid no pudo sostener la victoria y empató 3-3 con el Valencia por la fecha 13 de la Liga Santander. El equipo colchonero había realizado un buen juego demostrando superioridad en varios pasajes del cotejo, pero por los dos goles de Hugo Duro en el minuto 92′ y 96′ perdieron puntos valiosos para seguir acercándose al Real Madrid. Tras el partido, Diego Simeone analizó el rendimiento de su dirigidos y asumió la responsabilidad del resultado.

“Muchas veces se suele acertar, pero esta vez el entrenador falló. No me puedo quedar con los cinco minutos finales. Los errores se pagan en el fútbol y cuando uno no aprende, paga ”, indicó en conferencia de prensa.

Asimismo, el estratega argentino destacó las ganas del cuadro valenciano de sacar el resultado y el apoyo del público para conseguir la igualdad. “Ellos, al final se jugaron todo a apostar por un gol en pelota parada, algún barullo dentro del área. Estuvieron listos y concentrados y es un empate meritorio del Valencia. Mestalla es un sitio en el que la afición está muy cercana al campo y siempre empuja de una manera muy buena ”.

Finalmente, Simeone comentó que discutirá con su plantel lo sucedido en los últimos partidos, pero destaca que nota el compromiso por mejorar de sus deportistas.