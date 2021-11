De Paul tras el empate frente al Valencia: Estos errores no nos pueden volver a pasar

El Atlético de Madrid empató frente al Valencia por 3-3 en la decimotercera jornada de LaLiga Santander. Los rojiblancos llevaban una ventaja de dos goles (3-1), pero en el tiempo de descuento, los ches por medio de Hugo Duro llegaron a la igualdad definitiva, ya que el joven futbolista de 21 años, anotó un doblete a los 92 y 96 minutos para apagar todas la ilusiones del los colchoneros, quienes se sentían seguros de llevarse los tres puntos del estadio de Mestalla.

Rodrigo De Paul brindó declaraciones post encuentro para su mismo club, donde analizó el empate e hizo una autocrítica. “Creo que dominamos el partido durante casi todo el tiempo. Tuvimos el balón, creamos situaciones. Ellos prácticamente no patearon al arco y se encontraron con esos dos goles. Ahora nos toca estar juntos, masticar la bronca y apretar porque no podemos volver a tener estos errores y si los tenemos, no nos puede volver a pasar.”

Asimismo, el volante argentino resaltó que saben recuperarse de estos escenarios. “Estos siete u ocho minutos que no pasó, la verdad que duele, te da bronca, pero nosotros sabemos salir de todo este tiempo de situaciones, somos el Atlético de Madrid y vamos a competir hasta el final y esto nos va a servir para estar más unidos que nunca”.

Los rojiblancos volverán a la acción el sábado 20 de este mes ante el Osasuna por la liga española. Ahora, De Paul se unirá a la selección argentina para disputar la fecha doble de las Eliminatorias Qatar 2022 ante Uruguay y Brasil por la jornada 13 y 14, respectivamente.

