ADT vs. Alfonso Ugarte EN VIVO: ¿a qué hora juegan por la fecha 4 de la Copa Perú?

ADT vs. Alfonso Ugarte EN VIVO se juega en el estadio San Marcos por la cuarta jornada de la liguilla final en la Copa Perú Excepcional 2021. La transmisión del compromiso irá a partir de la 1.00 p. m. por la señal de DirecTV Sports, pero también puedes seguir la cobertura ONLINE de este y otros partidos de hoy, con las alineaciones confirmadas de ambos clubes y el marcador actualizado minuto a minuto a través de La República Deportes.

ADT vs. Alfonso Ugarte: ficha del partido

Partido ADT vs. Alfonso Ugarte ¿Cuándo juegan? Hoy, domingo 7 de noviembre ¿A qué hora juegan? 1.00 p. m. ¿Dónde? Estadio San Marcos ¿En qué canal? DirecTV Sports

¿A qué hora juegan ADT vs. Alfonso Ugarte?

En Perú, el choque ADT vs. Alfonso Ugarte se iniciará a la 1.00 p. m.. Consulta la guía de horarios si quieres verlo desde otros países de la región.

Perú: 1.00 p. m.

Colombia: 1.00 p. m.

Ecuador: 1.00 p. m.

México: 1.00 p. m.

Bolivia: 2.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 2.00 p. m.

Venezuela: 2.00 p. m.

Argentina: 3.00 p. m.

Brasil: 3.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Uruguay: 3.00 p. m.

España: 7.00 p. m.

Un cruce a priori entretenido por los antecedentes de dos clubes que se mantienen invictos en la fase final de esta Copa Perú Excepcional 2021 será el que protagonicen ADT y Alfonso Ugarte en la cuarta jornada del certamen.

En esta rueda del torneo, el cuadro tarmeño suma dos empates y un triunfo, conseguido en la fecha más reciente con un dramático 4-3 ante Unión Parachique. Con cinco puntos, los de Junín se ubican en el tercer lugar por diferencia de goles, aunque tienen el mismo puntaje que el líder.

ADT quiere volver a primera división tras más de 30 años. Foto: Copa Perú

El elenco puneño registra las mismas estadísticas que su rival de turno: un partido ganado y dos empatados, el último de ellos ante San Martín por 1-1. Los altiplánicos también totalizan cinco unidades en la tabla, cifra que los tiene de manera provisional en el cuarto puesto.

ADT y Alfonso Ugarte ya saben lo que es jugar la primera división, categoría que disputaron en simultáneo durante varios años en la década de los 80, pero de la cual dejaron de participar a partir de la temporada 1991.

¿En qué canal ver ADT vs. Alfonso Ugarte?

La transmisión por TV del duelo ADT vs. Alfonso Ugarte estará a cargo, en territorio peruano, de la señal de DirecTV Sports, canal que se adjudicó los derechos de la Copa Perú Excepcional 2021.

¿Dónde sintonizar ADT vs. Alfonso Ugarte vía DirecTV Sports?

Si deseas seguir el cotejo ADT vs. Alfonso Ugarte a través de DirecTV Sports, sintoniza los canales 610 (SD) y 1610 (HD) del operador de TV por satélite DirecTV en su señal para Perú.

¿Cómo seguir ADT vs. Alfonso Ugarte ONLINE?

Para que no te pierdas el encuentro ADT vs. Alfonso Ugarte por internet, sintoniza la señal de DirecTV GO, servicio de streaming que incluye en su oferta de canales la programación de DirecTV Sports. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes mantenerte informado desde la cobertura ONLINE gratuita que te ofrece La República Deportes en su página web.

¿Dónde juegan ADT vs. Alfonso Ugarte?

El escenario de este enfrentamiento ADT vs. Alfonso Ugarte, así como del resto de partidos correspondientes a la jornada 4 de la liguilla final, será el Estadio Olímpico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, recinto deportivo ubicado dentro de la casa de estudios del mismo nombre, en el Cercado de Lima.

Pronóstico de ADT vs. Alfonso Ugarte

La previsión de la casa de apuestas Inkabet para este compromiso ADT vs. Alfonso Ugarte le da el favoritismo al conjunto de Puno, cuya victoria paga 1,90 veces lo invertido. El triunfo del cuadro de Tarma retribuye con 3,60 por casa sol en juego, mientras que el empate se cotiza en una cuota de 3,30.