AC Milan vs. Inter EN VIVO: ¿cómo seguir la TRANSMISIÓN del derbi italiano por la Serie A?

AC Milan vs. Inter EN VIVO se enfrentan HOY, domingo 7 de noviembre, por la duodécima jornada de la Serie A. El partido se disputará a partir de las 2.45 p. m. (hora peruana) y tendrá como escenario el Estadio San Siro de Milán.

Asimismo, podrás seguir la cobertura ONLINE DEL MINUTO A MINUTO a través de La República Deportes. Aquí encontrarás todas las incidencias del compromiso, las alineaciones confirmadas, mejores jugadores y goles del partido.

AC Milan vs. Inter: ficha del partido

Partido AC Milan vs. Inter ¿Cuándo juegan? Hoy, domingo 7 de noviembre ¿A qué hora? Estadio San Siro de Milán ¿Dónde? 2.45 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? Star+, ESPN

AC Milan vs. Inter: la previa

Cotejo decisivo. AC Milan e Inter disputarán una nueva edición del Derbi della Madonnina que podría marcar la pauta del torneo. Los rosorenos son uno de los equipos invictos del certamen y, de conseguir el triunfo, podrían sacarle una ventaja de 10 puntos a su rival de turno.

La escuadra de Zlatan Ibrahimović comparte la primera posición del torneo con el Napoli, ambos con 31 unidades, y hasta el momento no ha registrado ninguna derrota. Con un panorama adverso en la Champions League, los dirigidos por Stefano Piolo enfocarán todos sus esfuerzos en el campeonato local.

Por su parte, el equipo de Lautaro Martínez, vigente campeón, se ubica en la terca casilla con 24 unidades y necesita lograr un triunfo para acortar la distancia. A diferencia de su contrincante, todavía mantiene chances de clasificar en la Liga de Campeones y en el Calcio apunta conseguir un nuevo scudetto.

Para que no te pierdas el cotejo AC Milan vs. Inter por internet, sintoniza la señal de Star+, servicio de streaming que incluye en su programación los encuentros más importantes de ligas europeas como la española, inglesa, italiana, etc.

AC Milan vs. Inter: posibles alineaciones

AC Milan: Tatarusanu; Calabria, Tomori, Kjaer, Kalulu; Tonali, Kessié, Saelemaekers, Brahim, Leao; Zlatan Ibrahimovic.

Inter: Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro.

El lugar donde se disputará el AC Milan vs. Inter por la fecha 12 de la Serie A es el Estadio San Siro, ubicado en la ciudad de Milán, Italia.