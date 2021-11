VER UFC 268 EN VIVO Usman vs. Covington se enfrentan en el Madison Sqaure Garden

VER UFC 268 EN VIVO ONLINE. HOY sábado 6 de noviembre pelean Usman vs. Covington EN DIRECTO desde las 7.00 p. m. (hora peruana) en el Madison Square Garden de Nueva York y contará con TRANSMISIÓN EXCLUSIVA de la plataforma streaming Star+. Además, también podrás seguir las incidencias del campeón nigeriano de artes marciales mixtas (MMA) en la web de La República Deportes.

El campeón africano, considerado el mejor libra por libra de la UFC, se enfrentará ante el estadounidense en una picante revancha. Los fanáticos de las artes marciales mixtas saben que tanto Kamaru Usman como Colby Covington se detestan y han declarado, en más de una oportunidad, que desean verse las caras en el octágono.

¿A qué hora es el UFC 268 Usman vs. Covington?

El evento UFC 268 iniciará desde las 5.00 p. m. (hora peruana) con las peleas Pre-preliminares, pero alrededor de las 7.00 p. m. (hora peruana) comenzarán los Ereliminares, mientras que la Estelar que será encabezada por Kamaru Usman vs. Colby Covington será a las 9.00 p. m. (hora peruana).

PAÍSES PRE-PRELIMINARES PRELIMINARES ESTELAR México 4.00 p. m. 6.00 p. m. 8.00 p. m. Perú 5.00 p. m. 7.00 p. m. 9.00 p. m. Ecuador 5.00 p. m. 7.00 p. m. 9.00 p. m. Colombia 5.00 p. m. 7.00 p. m. 9.00 p. m. Bolivia 6.00 p. m. 8.00 p. m. 10.00 p. m. Venezuela 6.00 p. m. 8.00 p. m. 10.00 p. m. Paraguay 6.00 p. m. 8.00 p. m. 10.00 p. m. Argentina 7.00 p. m. 9.00 p. m. 11.00 p. m. Uruguay 7.00 p. m. 9.00 p. m. 11.00 p. m. Brasil 7.00 p. m. 9.00 p. m. 11.00 p. m. Chile 7.00 p. m. 9.00 p. m. 11.00 p. m.

¿Dónde ver UFC 268 Usman vs. Covington?

Los encuentros Pre-Preliminares y Preliminares de la UFC 268 serán TRANSMITIDOS EN DIRECTO por ESPN, mientras que la Estelar será vista exclusivamente por la plataforma Star+ o Star Plus.

¿Qué canal es ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite), 39 (Star Globalcom).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo ver Star Plus?

Para acceder a Star Plus para ver el Usman vs. Covington, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

Peleas Estelares de UFC 268

Kamaru Usman (Nigeria) vs. Colby Covington (EE. UU.)

Rose Namajunas (EE.UU.) vs. Zhang Weili (China)

Justin Gaethje (EE.UU.) vs. Michael Chandler (EE. UU.)

Shane Burgos (EE.UU.) vs. Billy Quarantillo (EE. UU.)

Frankie Edgar (EE.UU.) vs. Marlon Vera (Ecuador).

Peleas Preliminares de UFC 268