¡Todo un ídolo! Estatua de Marcelo Gallardo ya está terminada

Marcelo Gallardo es uno de los ídolos indiscutibles de River Plate como jugador y entrenador. Tanto es el aprecio que se tiene por el DT argentino que se mandó a elaborar una estatua en su honor por todo lo que hizo en el club de Buenos Aires . Ahora se sabe que esta ya está completa y se espera al día de la inauguración.

“Me conmueve anunciar que la estatua de Gallardo está lista. Obviamente no la vamos a mostrar hasta el día de su presentación. Será el propio Marcelo el primero en ver su rostro”, tuiteó Carlos Trillo, candidato a la presidencia del club.

Estatua de Gallardo. Foto: Carlos Trillo

La estatua mide, aproximadamente, siete metros y supera a la de Ángel Labruna (6,7 metros y 6,3 toneladas). Se recurrieron a muchas llaves de bronce para conseguir el material. Mercedes Savall fue la artífice de la obra.

Este proyecto fue anunciado en marzo de 2019, tras ganar la Copa Libertadores de 2018 ante Boca Juniors en el Santiago Bernabéu. La iniciativa generó muchas emociones en el entrenador argentino. “No tengo palabras. No me salen. Sé el significado que tiene, es algo muy grande, pero no tengo palabras para semejante reconocimiento. Me podrían salir un montón, pero la verdad es que ahora no me sale ninguna. Ojalá cuando esto tenga forma me puedan salir”, mencionó.

La inauguración está programada para el 9 de diciembre y la estructura se ubicará al lado de la estatua de Labruna.