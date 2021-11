Real Madrid vs. Rayo Vallecano EN VIVO: minuto a minuto por LaLiga Santander

Real Madrid vs. Rayo Vallecano EN VIVO juegan por la jornada 13 de LaLiga Santander 2021-22. El cotejo se disputará a partir de las 3.00 p. m. (horario peruano), con transmisión a cargo de Star+ y ESPN 3 (solo Argentina). Puedes seguir la cobertura ONLINE de este y otros partidos de hoy a través de La República Deportes, que te llevará las alineaciones confirmadas de ambos equipos, el marcador actualizado minuto a minuto y la recopilación en video de los goles.

Real Madrid vs. Rayo Vallecano: ficha del partido

Partido Real Madrid vs. Rayo Vallecano ¿Cuándo juegan? Hoy, sábado 6 de noviembre ¿A qué hora? 3.00 p. m. (Perú) ¿Dónde? Estadio Santiago Bernabéu ¿En qué canal? Star+, ESPN 3

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Rayo Vallecano?

En Perú, podrás seguir el Real Madrid vs. Rayo Vallecano a partir de las 3.00 p. m. Consulta la guía de horarios del encuentro para otros países de la región.

Perú: 3.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

México: 3.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

Real Madrid tiene la oportunidad de recuperar el primer lugar en la tabla de posiciones de LaLiga Santander. En su estadio, ante el Rayo Vallecano, el elenco madridista intentará aprovechar su localía para quedarse con los tres puntos que le permitan desplazar de la punta a la Real Sociedad.

Los de Carlo Ancelotti festejaron a mitad de semana un valioso triunfo en la Champions League frente al Shakhtar Donetsk. Por su campeonato doméstico, se quedó con la victoria ante Elche gracias a un doblete de Vinicius Jr., de gran presente y recientemente convocado a la selección brasileña.

Los rayistas, en cambio, no fueron capaces de pasar de un empate sin goles ante el Celta de Vigo. El cuadro rojiblanco tiene la esperanza puesta en Radamel Falcao García como su principal carta ofensiva merced a sus cuatro tantos en la presente temporada.

Real Madrid y Rayo Vallecano vuelven a medirse luego de más de dos años. En su cruce más reciente, Rayó ganó por la mínima, resultado con el que le puso fin a una racha de 14 derrotas consecutivas contra los merengues.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Rayo Vallecano?

La transmisión del duelo Real Madrid vs. Rayo Vallecano en Sudamérica estará a cargo de Star+ (solo en Argentina irá también por ESPN 3).

Argentina: ESPN 3, Star+

Bolivia: Star+

Brasil: NOW NET e Claro, GUIGO, Star+, ESPN Brasil

Chile: Star+

Colombia: Star+

Ecuador: Star+

México: SKY Sports

Paraguay: Star+

Perú: Star+

Uruguay: Star+

Venezuela: Star+

Estados Unidos: ESPN+

España: Movistar LaLiga, M. LaLiga1, LaLiga TV Bar.

¿Cómo seguir Real Madrid vs. Rayo Vallecano ONLINE?

Para que no te pierdas el cotejo Real Madrid vs. Rayo Vallecano por internet, sintoniza la señal de Star+, servicio de streaming que incluye en su programación los encuentros más importantes de ligas europeas como la española, inglesa, italiana, etc. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes mantenerte informado desde la cobertura ONLINE gratis de La República Deportes.

Alineaciones probables de Real Madrid vs. Rayo Vallecano

Real Madrid: Courtois; Carvajal/Nacho, Alaba, Militao, Mendy/Marcelo; Modric/Camavinga, Casemiro, Kroos; Lucas Vázquez/Asensio, Benzema y Vinicius Jr.

Rayo Vallecano: Dimitrievski; Balliu, Maras/Saveljich, Catena, Fran García; Óscar Valentín/Pathé Ciss, Santi Comesaña; Isi Palazón, Trejo, Álvaro García; Falcao.

¿Dónde juegan Real Madrid vs. Rayo Vallecano?

El escenario para el enfrentamiento Real Madrid vs. Rayo Vallecano será el estadio Santiago Bernabéu, recinto deportivo propiedad del club merengue, ubicado en la capital española.

Últimos partidos de Real Madrid vs. Rayo Vallecano