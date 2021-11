Partidos de hoy, sábado 6 de noviembre del 2021 ¿Quiénes juegan y dónde ver en vivo?

Sigue todos los partidos de hoy del fútbol de Perú (Selección Peruana, Liga 1, Segunda División), principales ligas (La Liga, Premier League, Serie A, Ligue 1, Liga MX, Liga Profesional) y torneos del mundo (Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Champions League).

Este sábado 6 de noviembre disfruta los emocionantes encuentros de los diferentes torneos del mundo. Uno de los partidos más interesantes del día lo protagoniza el Manchester United vs. Manchester City, por la Premier League. Asimismo, en Liga de España nos presenta un duelo no apto para cardiacos, pues juega el equipo de Renato Tapia el Celta de Vigo vs. Barcelona FC

Mientras que en la otra parte del mundo, en la Serie A de Italia La Juventus vs. Fiorentina en un partido que promete emocionarnos a todos. No olvides ingresar a La República Deportes para ver cada partido y conocer todos los canales de televisión en donde también podrás seguir los compromisos del fútbol en vivo.

Inglaterra - Premier League

Manchester United vs. Manchester City

Canal: ESPN Sur, Star

Hora: 7.30 a. m.

Chelsea vs. Burnley

Canal: ESPN

Hora: 10.0 a. m.

Brentford vs Norwich City

Canal: Star

Hora: 10.0 a. m.

Crystal Palace vs. Wolverhampton Wanderers

Canal: Star

Hora: 10.0 a. m.

España - La Liga

Espanyol vs. Granada

Canal: DIRECTV

Hora: 10.0 a. m.

Celta de Vigo vs. Barcelona

Canal: DIRECTV

Hora: 10.15 a. m.

Deportivo Alavés vs. Levante

Canal: DIRECTV

Hora: 12.30 a. m.

Real Madrid vs. Rayo Vallecano

Canal: DIRECTV

Hora: 12.30 a. m.

Italia- Serie A

Spezia vs. Torino

Canal: ESPN Extra

Hora: 9.30 a. m.

Juventus vs. Fiorentina

Canal: ESPN Extra

Hora: 12.00 p. m.

Cagliari vs. Atalanta

Canal: ESPN Extra

Hora: 14.45 p. m.

Alemania - Bundesliga

Bochum vs. Hoffenheim

Canal: Star

Hora: 9.30 a. m.

Wolfsburg vs. Augsburg

Canal: Star

Hora: 9.30 a. m.

Bayern München vs. Freiburg

Canal: Star

Hora: 9.30 a. m.

Stuttgart vs. Arminia Bielefeld

Canal: Star

Hora: 9.30 a. m.

Portugal - Primeira Liga

Vizela vs. Estoril

Canal: Bet365

Hora: 10.30 a. m.

Vitória Guimarães vs. Moreirense

Canal: GOLTV Latinoamericana

Hora: 13.00 p. m.

Francia - Ligue 1

Lille vs. Angers SCO

Canal: Bet365

Hora: 11.00. m.

Bordeaux vs. PSG

Canal: ESPN Sur

Hora: 11.00 a. m.

Argentina - Superliga Argentina

Colón vs. Platense

Canal: AFA Play

Hora: 13.45 p. m.

Godoy Cruz vs. Talleres Córdoba

Canal: TyC Sports Internacional

Hora: 13.45 p. m.

Atlético Tucumán vs. Racing Club

Canal: TyC Sports Internacional

Hora: 18.15 p. m.

Brasil - Brasileirão

Corinthians vs. Fortaleza

Canal: SPO Internacional

Hora: 15.00 p. m.

Internacional vs. Grêmio

Canal: SPO Internacional

Hora: 17.00 p. m.

Fluminense vs. Sport Recife

Canal: SPO Internacional

Hora: 19.00 p. m.

Chile - Primera División

Colo-Colo vs. Santiago Wanderers

Canal: Sport

Hora: 16.00 p. m.

Colombia - Primera A

Envigado vs. Once Caldas

Canal: Fanatiz International

Hora: 13. 45 p. m.

Alianza Petrolera vs. Atlético Huila

Canal: Fanatiz International

Hora: 15.45 p. m.

La Equidad vs. América de Cali

Canal: Fanatiz International

Hora: 18.00 p. m.

Ecuador - Primera A

Universidad Católica vs. Orense

Canal: GOL PLAY

Hora: 15.00 p. m.

Deportivo Cuenca vs. Aucas

Canal: GOLTV

Hora: 17.30 p. m.

Olmedo vs. Barcelona

Canal: GOLTV

Hora: 20.00 p. m.

Uruguay - Primera Division