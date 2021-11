¡Nadie lo para! Las veces que Martín Liberman fue tendencia por sus declaraciones

Esta semana, los nombres de Martín Liberman y Carlos Zambrano se volvieron tendencia en redes sociales. Esto luego de que el periodista argentino y el hermano del ‘Káiser’, Marco Zambrano, se enfrentaran a través de Twitter a causa del defensa peruano. Por un lado, Liberman indicaba que Zambrano es demasiado “flojo”, para ser titular del Boca Juniors mientras que el representante peruano hacía lo posible por defender a su familiar.

Luego del altercado, el comentarista de Fox Sports no perdió tiempo y volvió a soltar duras críticas, esta vez, contra el seleccionado Luis Advíncula. “Boca, además de su crisis futbolística, ha elegido mal su plantel. [...] ¿Gastar tres millones por Advíncula? Te lo dan gratis de Europa porque no los quieren más ”, sostuvo el periodista para el programa Al ángulo, agregando que no solo juzga el costoso ingreso al club xeneize de los peruanos, sino también de otros futbolistas.

Esta no es la primera vez que el argentino se enfrasca en este tipo de situaciones. Ya en el pasado ha tenido disputas con jugadores de la talla de Carlos Tévez, Sergio ‘Kun’ Agüero y Lionel Messi. A continuación, repasaremos todas las controversias del polémico periodista.

Liberman contra Lionel Messi

El periodista ha criticado al astro argentino en innumerables ocasiones. Por muchos años, Liberman reprendió contra el futbolista por no sumar victorias importantes con la selección argentina “ ¿Alcanza con las individualidades? Messi no funciona, Argentina es menos que muchos” , enfatizó el comentarista en una oportunidad, luego de un encuentro que la Albiceleste perdió contra Colombia en la Copa América del 2019.

Como se recuerda, Lionel Messi fue duramente criticado por la prensa por no obtener títulos con su selección. Tras ganar la Copa América 2021, Liberman no pidió disculpas por sus comentarios, pero afirmó que el capitán de Argentina tenía todas las capacidades para lograr la hazaña. “Ante este Messi, me rindo , ante el anterior no porque tenía una asignatura pendiente, no conmigo, no con la selección, no con la gente, sino con él, porque es un crack y él podía hacer lo que hizo en esta copa ”, puntualizó.

Asimismo, Liberman no perdió oportunidad de arremeter contra el desempeño del ahora delantero del Paris Saint Germain durante su larga historia con el Barcelona.

Liberman contra el ‘Kun’ Agüero

Corría el año 2018 cuando Argentina y Nigeria se enfrentaron en la fase de grupos del mundial de Rusia. En esa ocasión, el entonces entrenador de la Albiceleste, Jorge Sampaoli, tuvo una curiosa reacción para celebrar el gol de Marcos Rojo. Dos años más tarde, el ‘Kun’ Agüero se burlaría del técnico en un en vivo de Twitch. Esto desataría la molestia de Liberman, quien afirmó que el ahora delantero del Barcelona era un “mediocre”. “Últimamente, el chico Agüero se ha convertido en un gran instagramer. A los chicos les encanta porque es el ‘Kun’, si fuera solo un instagramer se moriría de hambre. [...] Es un extraordinario jugador de equipo y un mediocre jugador de selección ”, sostuvo.

Mea culpa con Gareca