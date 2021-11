Martín Liberman a panelista de Al Ángulo que lo cuestionó: Dices por Twitter lo que no me dijiste en mi cara

Martín Liberman se presentó el último viernes en el programa deportivo Al ángulo. En aquella edición, dio su opinión acerca de la llegada de Luis Advíncula y Carlos Zambrano. El periodista argentino se refirió al León como un jugador ‘‘mediocre’' y resaltó que en Europa no lo quieren más al ‘Rayo’.

En Twitter, Jose Chavarri (panelista del programa) cuestionó las declaraciones de su invitado. “Para opinar sobre un futbolista hay que tener argumentos sólidos. Luego, podemos estar o no de acuerdo. Es cierto que todos tenemos derecho a opinar, pero para criticar no basta solo con hacerlo desde “un estilo” o “el no me gusta”. El periodismo no trata de eso, es mucho más” , esta fue respondida por un usuario que le dijo. “Ayer daba la impresión que sabías que decir ante las ideas de Liberman”.

A lo que el periodista replicó. “Respeto tu impresión pero no la comparto. Además, debatir con alguien que no tiene más argumentos que el ‘es flojito’ o ‘no hay ciencia cierta’ o ‘si regresa de Europa es porque es malo’, en mi opinión no soporta su análisis.”

Esto no pasó desapercibido para Liberman, quien contestó al comentario del usuario e hizo referencia a su participación del programa. “Jajajajaa dicen por acá lo que ayer no me dijeron en la cara. ¿Querés un debate abierto de fútbol? Mira la charla que doy el Martes. Sos un desagradecido. ¿Encima que dispenso mi tiempo me “cuestionas” en Twitter sin arrobarme? No tenés 1 código maestro. Saludos”.

Finalmente, en otro hilo mencionó que “no sabía con quién hablaba” y que aceptó la entrevista a petición de un organizador.

