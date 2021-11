VER Manchester United 0-1 Manchester City EN VIVO: HOY con Cristiano Ronaldo, por la Premier League

DONDE VER Manchester United vs. Manchester City EN VIVO ONLINE. ¡Se juega el derbi de Manchester! Este viernes 6 de noviembre se llevará a cabo el duelo entre Diablos Rojos y Ciudadanos por la fecha 11 de la Premier League. El compromiso, que se jugará en el mítico Old Trafford, contará con TRANSMISIÓN EN DIRECTO de ESPN para toda Sudamérica y Star Plus vía STREAMING ONLINE. También podrás seguir el minuto a minuto en la web de La República Deportes . Manchester United viene de empatar a dos con el Atalanta en Bérgamo; mientras que los dirigidos por Josep Guardiola golearon 4-1 al Brujas en la Champions League.

Manchester United vs. Manchester City TRANSMISIÓN EN VIVO

En Vivo: Manchester United vs. Manchester City minuto a minuto 08:07 REVIVE LA ATAJADA DE DAVID El portero de Manchester United se lució con una espectacular atajada a Gabriel Jesús. Video: ESPN. 08:06 MINUTO 32: ¡CASI AUTOGOL DEL UNITED! Lindelof y por poco casi marca en propia puerta. El central quiso despejar un centro de los ciudadanos y terminó enviando el balón a David De Gea, quien reaccionó a tiempo. 08:03 REVIVE EL CASI GOL DE CRISTIANO Cristiano Ronaldo conectó de volea, pero Ederson le ahogó el grito de gol. Video: ESPN. 08:02 MINUTO 28: ¡ATAJADÓN DE DE GEA! El portero del Manchester United está evitando la goleada. El español envió la pelota al tiro de esquina tras un potente disparo de De Bruyne. 08:02 MINUTO 28: ¡LOS DIABLOS ROJOS SE SALVAN DEL SEGUNDO! Phil Foden sacó un pase hacia atrás para Kevin de Bruyne, quien conectó de primera pero que fue desviado por Sahw. El rebote le quedó a Gabriel Jesús, pero apareció David De Gea para enviar el balón la tiro de esquina. 07:58 MINUTO 25: ¡CASI GOL DE CRISTIANO! El delantero portugués conectó un preciso centro de Shaw y conectó de volea, pero Ederson se lució con una espectacular atajada. 07:57 ASÍ REACCIONÓ RONALDO AL GOL DEL CITY Primero se mostró decepcionado por el autogol de Bailly, pero después aplaudió y levantó el ánimo a sus compañeros. Video: ESPN. 07:55 MINUTO 21: DIABLOS ROJOS NO SE ACERCAN AL ÁREA RIVAL Los diablos rojos intentan salir de la presión de los ciudadanos con balones largos a Cristiano Ronaldo y McTominay, pero sin interrumpidos por Cancelo y Stones. 07:51 MINUTO 17: EL CITY ES EL AMO EL PARTIDO Los dirigidos por Pep Guardiola se han adueñado del partido con Kevin De Bruyne y Gündogan, quienes manejan los hilos del equipo ciudadano. Ambos intentan filtrar pases entre líneas para sus compañeros y escapan de la presión de los diablos rojos. 07:47 MINUTO 13: CIUDADANOS SE HACEN DEL PARTIDO Kevin De Bruyne saca un preciso centro para Phil Foden, quien no llega a conectar. El inglés por poco marca el segundo. 07:45 REVIVE EL GOL DEL CITY Así fue como los ciudadanos abrieron el marcador gracias al autogol de Bailly. Video: ESPN. 07:44 APLAUSOS PARA SOLSKJAER En la previa del derbi de Mánchester, el entrenador de los diablos rojos recibió el respaldo de los hinchas que llegaron a Old Trafford. 07:40 MINUTO 7: ¡GOOOOOOOOOOOL DEL CITY! Eric Bailly anotó en propia puerta. El central quiso despejar un balón, pero terminó mandándolo a su arco. 07:38 MINUTO 5: CASI GOL DEL UNITED Maguire casi abre el marcador. El capitán de los diablos rojos coenctó el tiro libre de Shaw y por poco vence a Ederson. 07:35 MINUTO 2: PRIMERA LLEGADA DE LOS CIUDADANOS Bernardo probó para los ciudadanos. Recibió un pase de su compañero y disparó sobre cuatro jugadores encima, pero el balón se fue por encima de la portería de De Gea. 07:35 MINUTO 1: TUMBAN AL 'BATIPIBE' Cristiano Ronaldo tomó el balón e intentó armar un contraataque, pero fue trabado por Cancelo. 07:33 ¡EMPEZÓ EL DERBI! Michael Oliver pita el inicio de los primeros 45 minutos. 07:23 Así luce Old Trafford El mítico Teatro de los sueños abarcará una nueva edición del clásico de Mánchester. Foto: ESPN. 07:22 En breve inicia el encuentro Los futbolistas de ambos equipos ya se encuentran calentando en el césped del Old Trafford. 06:52 Alineación de los diablos rojos De Gea, Wan-Bissaka, Greenwood, Maguire, Shaw, Lindelof, Bailly, Fred, Fernandes, McTominay y Ronaldo. 06:51 Alineación de los ciudadanos Ederson, Cancelo, Stones, Dias, Walker, Rodrigo, De Bruyne, Gündogan, Bernardo, Foden, Jesus.

PUEDES VER: Dusan Tadic arribó a Amsterdam con el miembro viril enyesado tras golpearse con el poste

Manchester United vs. Manchester City: ficha del partido

Partido Manchester United vs. Manchester City ¿Cuándo juegan? Sábado 6 de noviembre ¿Dónde? Old Trafford ¿A qué hora? 7.30 a. m. (hora peruana) ¿En qué canal? ESPN, Star+

Horario Manchester United vs. Manchester City

El derby entre Manchester United vs. Manchester City se llevará a cabo este sábado 6 de noviembre desde las 7.30 a. m. (hora peruana).

México: 7.30 a. m.

Perú: 7.30 a. m.

Ecuador: 7.30 a. m.

Colombia: 7.30 a. m.

Bolivia: 8.30 a. m.

Venezuela: 8.30 a. m.

Paraguay: 8.30 a. m.

Argentina: 10.30 a. m.

Uruguay: 10.30 a. m.

Brasil: 10.30 a. m.

Chile: 10.30 a. m.

Manchester United vs. Manchester City: previa del derbi de Manchester

El noruego Ole Gunnar Solskjaer, técnico del Manchester United, dijo que no entiende por qué la gente considera negativa la llegada del portugués Cristiano Ronaldo al equipo.

“Es uno de los mejores jugadores de la historia. Su impacto ha sido increíble. Está marcando goles, trabajando para el equipo. Es un gran profesional. ¿Cómo puede decir la gente que eso es algo negativo? No lo entiendo”, aseguró el noruego en rueda de prensa.

“Estamos encantados de que haya empezado la temporada como lo ha hecho”, añadió.

Solskjaer, que viene de ganar al Tottenham por 0-3 hace una semana y de empatar en el último minuto contra el Atalanta, habló también del suspenso que rodea a su trabajo al frente de los Diablos Rojos.

“Desde que llegué a este puesto hace tres años, siempre ha habido especulaciones. Tenemos que pasar página de lo que pasó contra el Liverpool. No puedes esperar que todo vaya bien cuando eres entrenador del Manchester United”, apuntó.

Con información de EFE.

Qué canal de TV transmitirá Manchester United vs. Manchester City

Argentina: ESPN, Star+

Bolivia: ESPN, Star+

Chile: ESPN, Star+

Colombia: ESPN 2, Star+

Ecuador: ESPN, Star+

Paraguay: ESPN, Star+

Perú: ESPN, Star+

Uruguay: ESPN, Star+

Venezuela: ESPN, Star+.

¿Qué canal es ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV) y 105 HD (Inter Satelital).

¿Cómo ver ESPN Play EN VIVO?

Esta cadena internacional tiene un aplicativo denominado ESPN App el cual te permite ver en vivo y en directo todos los partidos de fútbol y resultados minuto a minuto desde tu teléfono celular. Para descargar esta aplicación puedes hacerlo desde App Store/Google Play.

¿Cómo ver Manchester United vs. Manchester City en Star Plus?

Para acceder a Star Plus para ver el Manchester United vs. Manchester City, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedes disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde van a jugar Manchester United vs. Manchester City?

Manchester United vs. Manchester City se llevará a cabo en el mítico Old Trafford.

Manchester United vs. Manchester City: posibles alineaciones

Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Maguire, Bailly, Shaw; McTominay, Fred, Fernandes; Greenwood, Cavani, Cristiano Ronaldo.

Manchester City: Ederson; Cancelo, Laporte, Dias, Walker; Foden, Rodri, De Bruyne, Silva; Grealish, G. Jesús.