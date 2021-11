Juventus vs. Fiorentina EN VIVO: sigue el minuto a minuto del partido de la Serie A

Juventus vs. Fiorentina EN VIVO EN DIRECTO ONLINE. Partidazo en el fútbol italiano. El cuadro de Turín enfrentará al conjunto de Florencia este sábado 6 de noviembre desde las 12.00 p. m. (hora peruana) por la jornada 12 de Serie A en el estadio Allianz Stadium. Este partido contará con la TRANSMISIÓN EN VIVO de ESPN para toda Sudamérica y la plataforma streaming Star+. También podrás seguir el minuto a minuto en la web de La República Deportes.

La Juventus viene de vencer 4-2 al Zenit de Rusia por la UEFA Champions League. Sin embargo, en la liga italiana no le va nada bien y se encuentra en el décimo lugar con 15 puntos. Por su parte, Fiorentina ocupa la séptima posición de la tabla con 18 unidades. Ambos equipos deberán ganar para escalar posiciones.

Juventus vs. Fiorentina: ficha del partido

Partido Juventus vs. Fiorentina ¿Cuándo juegan? HOY sábado 6 de noviembre ¿A qué hora? 12.00 p.m. (hora peruana) ¿Dónde juegan? Allianz Stadium ¿En qué canal? ESPN y Star Plus

A qué hora juega Juventus vs. Fiorentina

México: 1 p.m.

Perú: 12 p.m.

Ecuador: 12 p.m.

Colombia: 12 p.m.

Bolivia: 1 p.m.

Venezuela: 1 p.m.

Paraguay: 2 p.m.

Argentina: 2 p.m.

Uruguay: 2 p.m.

Brasil: 2 p.m.

Chile: 2 p.m.

En qué canal ver Juventus vs. Fiorentina

El cotejo entre Juventus y Fiorentina contará con la TRANSMISIÓN EN DIRECTO de ESPN para toda Sudamérica y la plataforma de streaming Star+.

Argentina: Star+, ESPN Sur

Bolivia: Star+, ESPN Sur

Colombia: ESPN Sur, Star+, ESPN2 Colombia

Chile: Star+, ESPN Sur

Ecuador: Star+, ESPN Sur

Paraguay: Star+, ESPN Sur

Perú: Star+, ESPN Sur

Uruguay: ESPN Sur, Star+

Venezuela: ESPN Sur, Star+.

¿Cómo ver Juventus vs. Fiorentina en ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Juventus vs. Fiorentina?

Para acceder a Star Plus para ver el Juventus vs. Fiorentina, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedes disfrutar de todo el contenido disponible.

Juventus vs. Fiorentina: posibles alineaciones

Juventus: Wojciech Szczęsny; Danilo, Leonardo Bonucci, Matthijs de Ligt, Alex Sandro; Federico Chiesa, Weston McKennie, Manuel Locatelli, Federico Bernardeschi; Paulo Dybala y Álvaro Morata.

Fiorentina: Pietro Terracciano; Lorenzo Venuti, Nikola Milenković, Lucas Martínez Quarta, Cristiano Biraghi; Giacomo Bonaventura, Lucas Torreira, Gaetano Castrovilli; Riccardo Sottil, Dušan Vlahović y Riccardo Saponara.

¿Dónde se juega Juventus vs. Fiorentina?

Juventus y Fiorentina se verán las caras en el Allianz Stadium de la ciudad de Turín (Italia), propiedad del cuadro albinegro.