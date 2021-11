Inter vs. Milan EN VIVO: cómo y dónde ver del derbi de Milán

Inter vs. Milan se juega HOY EN VIVO ONLINE GRATIS desde el San Siro de Milán en una nueva edición del ‘Derby della Madonnina’, por la jornada 12 de la Serie A de Italia. La transmisión del partido será EN DIRECTO por internet vía Star Plus a partir de las 2.45 p. m. (hora peruana). Las incidencias con fotos, videos y el minuto a minuto irán a través de La República Deportes.

San Siro albergará este domingo uno de los derbis de Milán más interesantes de los últimos años, entre un Milan que, con la propiedad estadounidense del fondo Elliott, ha vuelto a soñar con conquistar un título liguero y un Inter decidido a reivindicar su condición de vigente campeón.

AC Milan e Inter protagonizarán el tercer Derbi de Milán del 2020. Foto: AFP/composición

¿Cómo llega Inter ante Milan?

La Champions League mezcló las cartas e hizo que sea el equipo neroazzurro llegue con más confianza al clásico, tras el triunfo por 3-1 en el campo del Sheriff. Esta victoria acercó a los hombres de Simone Inzaghi al pase a los octavos de final, un objetivo fallido en las últimas tres temporadas.

¿Cómo llega Milan ante Inter?

El Milan, por su parte, no pasó del 1-1 en casa ante el Porto y se quedó a un paso de la eliminación de la Liga de Campeones en la fase de grupos. En la Serie A cuenta con más puntos y, hasta este momento, más argumentos para tener confianza. Vive un arranque de temporada excelente, con diez victorias y un solo empate.

Con información de EFE.

Inter vs. Milan: ficha del partido

AC Milan vs. Inter Serie A ¿Cuándo juegan? Hoy, domingo 7 de noviembre ¿Dónde? Estadio San Siro de Milán ¿A qué hora? 2.45 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? ESPN y Star Plus

¿A qué hora juega Inter vs. Milan por la Serie A?

Perú: 2.45 p. m.

Colombia: 2.45 p. m.

Ecuador: 2.45 p. m.

Estados Unidos: 2.45 p. m. (ET) / 11.45 a. m. (PT)

México: 2.45 p. m.

Costa Rica: 1.45 p. m.

Bolivia: 3.45 p. m.

Paraguay: 3.45 p. m.

Venezuela: 3.45 p. m.

Chile: 4.45 p. m.

Brasil: 4.45 p. m.

Argentina: 4.45 p. m.

Uruguay: 4.45 p. m.

España: 8.45 p. m.

Italia: 8.45 p. m.

Francia: 8.45 p. m.

Alemania: 8.45 p. m..

¿Dónde ver Inter vs. Milan EN VIVO ONLINE GRATIS?

Inter vs. Milan en Perú: Star+, ESPN Sur

Inter vs. Milan en Argentina: Star+, ESPN Sur

Inter vs. Milan en Bolivia: ESPN Sur, Star+

Inter vs. Milan en Brasil: Star+

Inter vs. Milan en Chile: ESPN Sur, Star+

Inter vs. Milan en Colombia: ESPN2 Colombia, ESPN Sur, Star+

Inter vs. Milan en Costa Rica: ESPN2 Norte, Star+

Inter vs. Milan en Ecuador: ESPN Sur, Star+

Inter vs. Milan en Francia: beIN Sports 1, beIN SPORTS CONNECT, Free

Inter vs. Milan en Alemania: DAZN, DAZN2

Inter vs. Milan en Italia: DAZN

Inter vs. Milan en México: ESPN2 Norte, Star+

Inter vs. Milan en Paraguay: ESPN Sur, Star+

Inter vs. Milan en España: #Vamos, Movistar+, Movistar Liga de Campeones

Inter vs. Milan en Reino Unido: BT Sport 1, BT Sport App, BTSport.com

Inter vs. Milan en Estados Unidos: Paramount+

Inter vs. Milan en Uruguay: Star+, ESPN Sur

Inter vs. Milan en Venezuela: Star+, ESPN Sur.

¿Dónde ver AC Milan vs. Inter vía ESPN en Sudamérica?

Si quieres ver el AC Milan vs. Inter por la señal de ESPN, sintoniza los siguientes canales de acuerdo al operador de TV paga que tengas contratado:

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Dónde seguir ONLINE el partido de Inter vs. Milan?

Si quieres seguir en internet el Inter vs. Milan, La República Deportes realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del partido y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el encuentro.

¿Cómo ver Inter vs. Milan ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Inter vs. Milan por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Inter vs. Milan?

Para acceder a Star Plus para ver el Inter vs. Milan, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio de streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Qué es Star+?

Star+ es una plataforma para el contenido de empresas de propiedad de Disney, como ABC, FX, Freeform, Searchlight, 20th Century Studio y 20th Television.

¿Qué contenido tendrá Star+?

Star+ no solo contará con series y películas pertenecientes a la desaparecida Fox, también tendrá contenido deportivo, ya que los suscriptores accederán a ESPN, canal que cuenta con una extensa gama de ligas y campeonatos.

Para los amantes del fútbol, la plataforma transmitirá los encuentros de la Copa Libertadores, Premier League, LaLiga, MLB y NHL. También tendrá disponible contenido de rugby, tenis, golf, ciclismo, boxeo, MMA y más deportes.

Inter vs. Milan: posibles formaciones

Inter : Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Barella, Brozovic, Calhanoglu; Darmian, Perisic; Dzeko y Lautaro Martínez.

AC Milan : Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Kalulu; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Díaz, Leão; e Ibrahimovic.

¿Dónde se jugará el partido de Inter vs. Milan?

El lugar donde se disputará el Inter vs. Milan por la jornada 12 de la Serie A es en el Estadio San Siro, ubicado en la ciudad de Milán, Italia.

