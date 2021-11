FC Barcelona vs. Celta de Vigo EN VIVO con Renato Tapia: minuto a minuto del encuentro

VER FC Barcelona vs. Celta de Vigo EN VIVO EN DIRECTO ONLINE. Partidazo por el torneo español. Azulgranas y celtistas se verán las caras este sábado 6 de noviembre desde las 10.30 a. m. (hora peruana) por la jornada 13 de LaLiga Santander. El escenario elegido es Balaídos, casa del equipo de Renato Tapia, y se contará con TRANSMISIÓN EN DIRECTO de DirecTV Sports para toda Sudamérica y la plataforma streaming Star+. También podrás seguir el minuto a minuto en la web de La República Deportes .

FC Barcelona llega urgido de puntos a este encuentro. Si bien vienen de ganar por la mínima diferencia al Dinamo Kiev por Champions League, no la pasan nada bien en la LigaSantander, donde están ubicados en la novena casilla con 16 unidades; por otro lado, el equipo de Renato Tapia está en el posición 16 con 11 puntos.

A qué hora juegan FC Barcelona vs. Celta de Vigo

México: 10.30 a. m.

Perú: 10.30 a m.

Ecuador: 10.30 a. m.

Colombia: 10.30 a. m.

Bolivia: 11.30 a. m.

Venezuela: 11.30 a. m.

Paraguay: 11.30 a. m.

Argentina: 12.30 p. m.

Uruguay: 12.30 p. m.

Brasil: 12.30 p. m.

Chile: 12.30 p. m.

En qué canal ver FC Barcelona vs. Celta de Vigo

El cotejo entre FC Barcelona vs. Celta de Vigo contará con TRANSMISIÓN EN DIRECTO de DirecTV Sports para toda Sudamérica y la plataforma streaming Star+.

Argentina: Star+, DirecTV Sports, DirecTV App

Bolivia: Star+

Colombia: Star+, DirecTV Sports, DirecTV App

Ecuador: Star+, DirecTV Sports, DirecTV App

Paraguay: Star+, DirecTV Sports, DirecTV App

Perú: Star+, DirecTV Sports, DirecTV App

Uruguay: Star+, DirecTV Sports, DirecTV App

Venezuela: Star+, DirecTV Sports, DirecTV App.

¿Cómo ver FC Barcelona vs. Celta de Vigo en DirecTV Sports?

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Dónde ver FC Barcelona vs. Celta de Vigo ONLINE por DirecTV Sports?

En caso de que quieras seguir la transmisión del partido FC Barcelona vs. Celta de Vigo por internet, debes sintonizar la señal de DirecTV GO, servicio de streaming de DirecTV. Otra opción para mantenerte informado de este compromiso es a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el FC Barcelona vs. Celta de Vigo?

Para acceder a Star Plus para ver el FC Barcelona vs. Celta de Vigo, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedes disfrutar de todo el contenido disponible.

FC Barcelona vs. Celta de Vigo: posibles alineaciones

FC Barcelona: Ter Stegen; Mingueza, Araujo, Eric García, Jordi Alba; Sergio Busquets, Nico, Frenkie de Jong; Gavi, Memphis y Ansu Fati.

Celta de Vigo: Dituro; Hugo Mallo, Aidoo, Murillo, Javi Galán; Tapia; Solari, Denis Suárez, Nolito; Aspas y Galhardo.