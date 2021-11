Intolerante al fracaso: Cristiano Ronaldo y sus reacciones ante las derrotas

Nueva derrota, nuevo episodio. Manchester United, pese a la ilusorio bienestar que significaron los partidos ante el Tottenham y el Atalanta, afronta sus horas más oscuras y parece que ni Cristiano podrá salvar al entrenador Ole Gunnar Solskjaer. El atacante portugués fue el bienhechor de los Red Devils en sus últimas presentaciones, pero esto no siempre ocurrirá y, por lo visto en el derbi ciudadano, estaría siendo víctima de una frustración nunca antes visto.

‘CR7′ siempre se mostró con un perfil ganador y, además, destaca por ser determinante en los cotejos que enfrenta. El cuidado de su físico, como si fuese un prototipo de un jugador del futuro, hacen que a sus 36 años se mantengan en la elite del fútbol europeo. Sin embargo, también es humano y últimamente lo ha demostrado.

El inicio de la pesadilla

El primer suceso de frustración se dio tras la histórica paliza que le propinó el Liverpool de Jürgen Koop en Old Trafford. El cuadro del alemán se convirtió el denominado ‘Teatro de los sueños’ en la peor pesadilla del goleador y, de mantener la intensidad, se hubiesen llevado un marcador más amplio.

Más allá del abultado resultado, en aquel compromiso protagonizó una curiosa acción al finalizar la primera etapa. Tras disputar un balón dividido, el luso pateó a Curtis Jones mientras este se encontraba en el suelo con la pelota. Tal vez por ser un futbolista que no registra este tipo de acciones, el juez decidió no expulsarlo, pero ya se podía notar que la situación del equipo lo estaba afectando.

El ataque a los ciudadanos

Si bien hubo un voto de confianza hacia el entrenador noruego, esto gracias a las actuaciones del ‘Comandante’ ante los Spurs (triunfo 3-0) y La Dea (anotó el agónico empate por Champions), contra el conjunto de ‘Pep’ Guardiola volvió a mostrarse una escuadra débil y brotó nuevamente un jugador para nada cristiano.

Con el marcador 2-0 a favor de la visita, y a pocos minutos de finalizar el duelo, el máximo artillero a nivel de selecciones cometió una infracción que pudo costarle la roja. El belga Kevin De Bruyne recibió una falta cerca a la línea del lateral y, mientras caía, el ‘Bicho’ se barrió de forma intempestiva para llegar al esférico. Al final terminó por golpear a su rival y se ganó una innecesaria amonestación.

Con la llegada de Cristiano Ronaldo, y los millones invertidos en fichajes como Jadon Sancho, quien estuvo más tiempo en el banquillo de suplentes, se esperaba que el Manchester United marque la pauta en Inglaterra y el continente. A poco más de tres meses del inicio de temporada, el equipo se ubica en la quinta casilla del torneo local con 17 unidades y en la Liga de Campeones todavía no asegura su pase a los octavos de final.

Las cualidades y la trayectoria del delantero son difíciles de discutir, pero estas reacciones no dejan de sorprender. Si bien sufrió once expulsiones en su carrera, no se registraban actos tan agresivos hacia sus rivales, que más parecen producto de la frustración por el bajo nivel del plantel. A poco de finalizar el año, se espera ver un Cristiano como el de Champions: más cerca de los goles que de los golpes.