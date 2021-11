Claudio Pizarro debutó como analista de la Bundesliga en la cadena internacional ESPN

No hay duda alguna que Claudio Pizarro tiene un nombre ganado en Alemania. El ex futbolista peruano no solo dejó huella con el Werder Bremen, sino también con el Bayern Múnich al conseguir múltiples títulos con los bávaros, como por ejemplo la Bundelisga y la Champions League. Ahora, retirado de las canchas hace algunas temporadas, el actual embajador del Gigante de Bavaria sigue ligado al fútbol teutón, pero esta vez a través de las pantallas .

El excapitán de la selección peruana debutó este sábado 6 de noviembre como analista de la cadena internacional ESPN en un encuentro de la Bundesliga, precisamente el RB Leipzig vs. Borussia Dortmund por la onceava jornada del torneo alemán. Debido a su vasta experiencia en tierras europeas durante varios años, ‘Pizarriña’ se dio un tiempo para hablar sobre el partidazo que protagonizarán ambas escuadras.

Claudio Pizarro sigue ligado al fútbol alemán tras su retiro de las canchas. Foto: SportsCenter

Este hecho fue muy celebrado por los seguidores peruanos en Twitter, quienes aplaudieron este nuevo logro del peruano más campeón en la historia del balompié nacional. Las palabras de Claudio Pizarro fueron escuchadas en la plataforma streaming Star+ y, aparentemente, seguirá siendo analista en los próximos encuentros.

Pizarro, un ganador neto en Alemania

Desde que llegó a tierras teutonas por primera vez, en 1999, Claudio Pizarro ganó todos los títulos habidos y por haber en suelo alemán. Debutó con el Werder Bremen, se convirtió en el máximo anotador extranjero en este club y dio el gran salto al Bayern Múnich, donde siguió cosechando más logros personales y colectivos.

Werder Bremen

Copa de Alemania | 2008

Supercopa de Alemania | 2009.

Bayern Múnich