América vs. Monterrey EN VIVO: ¿cómo y dónde ver el partidazo de Liga MX?

América vs. Monterey jugarán HOY EN VIVO ONLINE GRATIS por la última jornada de la fase regular del Torneo Apertura 2021 de la Liga MX, desde el Estadio Azteca. La transmisión del partido será EN DIRECTO por internet vía DirecTV Sports y TUDN a partir de las 8.00 p. m. (hora peruana). Las incidencias con fotos, videos y el minuto a minuto a través de La República Deportes.

América vs. Monterrey: ficha del partido

América vs. Monterrey Liga MX ¿Cuándo juegan? Hoy, sábado 6 de noviembre ¿Dónde? Estadio Azteca de la Ciudad de México ¿A qué hora? 8.00 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? DirecTV Sports y TUDN

¿A qué hora juega América vs. Monterrey por la Liga MX?

Perú: 8.00 p. m.

Colombia: 8.00 p. m.

Ecuador: 8.00 p. m.

Estados Unidos: 8.00 p. m. (ET) / 5.00 p. m. ( PT)

México: 8.00 p. m.

Costa Rica: 7.00 p. m.

Bolivia: 9.00 p. m.

Paraguay: 9.00 p. m.

Venezuela: 9.00 p. m.

Chile: 10.00 p. m.

Brasil: 10.00 p. m.

Uruguay: 10.00 p. m.

Argentina: 10.00 p. m.

España: 2.00 a. m. (Al día siguiente)

Italia: 2.00 a. m. (Al día siguiente)

Francia: 2.00 a. m. (Al día siguiente)

Alemania: 2.00 a. m. (Al día siguiente).

¿Dónde ver América vs. Monterrey EN VIVO ONLINE GRATIS?

América vs. Monterrey en Perú: directvsports.com, DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Sports App

América vs. Monterrey en México: TUDN, TUDN En Vivo, Blim TV, Canal 5 Televisa

América vs. Monterrey en Argentina: directvsports.com, DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Argentina

América vs. Monterrey en Chile: DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Sports App, directvsports.com

América vs. Monterrey en Colombia: DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Colombia, directvsports.com

América vs. Monterrey en Ecuador: directvsports.com, DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Sports App

América vs. Monterrey en España: Footters

América vs. Monterrey en Estados Unidos: TUDN USA, Univision, TUDN.com, TUDN App, Univision NOW

América vs. Monterrey en Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Sports App, directvsports.com

América vs. Monterrey en Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, directvsports.com, DIRECTV Sports App.

¿Qué canal es DirecTV Sports en Sudamérica?

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Dónde ver América vs. Monterrey ONLINE por DirecTV Sports?

En caso de que quieras seguir la transmisión del partido América vs. Monterrey por internet, debes sintonizar la señal de DirecTV GO, servicio de streaming de DirecTV. Otra opción para mantenerte informado de este compromiso es a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Cómo puedo activar DirecTV Go en mi Android TV?

Desde tu televisor ingresa a la App Store de Google.

Ve a la opción búsqueda y escribe DirecTV Go.

Seleccione la opción descargar e instálalo.

Abre la app y sigue los pasos de activación que se presentan en la pantalla.

¿Cómo ver DirecTV Go gratis?

Todos los clientes de DIRECTV satelital tienen acceso a DIRECTV GO totalmente gratis. Para acceder entra a www.directvgo.com utilizando tus credenciales de MiDIRECTV, así podrás comenzar a ver online el contenido inmediatamente. Recuerda que puedes tener DIRECTV GO así seas o no un cliente de DIRECTV satelital.

¿Cómo funciona DirecTV Go?

DIRECTV GO es un servicio de streaming OTT (over-the-top) que ofrece una completa oferta de programación online incluyendo canales en vivo, contenido On Demand, transmisiones deportivas en exclusiva, paquetes Premium y el mejor entretenimiento de DIRECTV.

América vs. Monterrey: ¿qué canal es TUDN?

TUDN

Sky: canal 547 (SD), canal 1547 (HD)

IZZI: canal 501 (SD), canal 890 (HD).

UTDN

Sky: canal 551 (SD), canal 1551 (HD)

IZZI: canal 502 (SD).

¿Cómo ver partidos en TUDN?

Para disfrutar del contenido en vivo de TUDN, es necesario tener contratado el servicio de televisión de paga a través de izzi o Blim TV.

¿Dónde seguir ONLINE el partido de América vs. Monterrey?

Si quieres seguir en internet el América vs. Monterrey, La República Deportes realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del partido y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el encuentro.

¿Dónde se jugará el partido de América vs. Monterrey?

El lugar donde se disputará el América vs. Monterrey por la jornada 17 del Torneo Apertura 2021 por la Liga MX es en el Estadio Azteca, ubicado en la Ciudad de México, México.

¿Cómo ver el partido América vs. Monterrey por la Concachampions?

