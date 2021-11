PREVIA WWE SmackDown, 5 de noviembre: ¿qué pasará con Roman Reigns?

WWE SmackDown se llevará a cabo este 5 de noviembre desde el Ford Center de Evansville, Indiana, coliseo con capacidad para 11.000 espectadores. Hoy se podrían tener noticias sobre Roman Reigns tras la brutal golpiza que le propinó Brock Lesnar. Descubre los horarios, luchas del show pasado, canales para ver el programa y más en la siguiente nota.

Horarios de WWE SmackDown

Perú: 7.00 p. m.

Colombia: 7.00 p. m.

Ecuador: 7.00 p.m.

Estados Unidos: 7.00 p. m. (ET) / 4.00 p. m. (PT)

México: 7.00 p. m.

Costa Rica: 6.00 p. m.

Bolivia: 8.00 p. m.

Paraguay: 8.00 p. m.

Venezuela: 8.00 p. m.

Chile: 8.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

Uruguay: 9.00 p. m.

Uruguay: 10.00 p. m.

España: 2.00 a. m. (al día siguiente)

Italia: 2.00 a. m. (al día siguiente)

Francia: 2.00 a. m. (al día siguiente)

Alemania: 2.00 a. m. (al día siguiente)

Luchas del show pasado

Lucha contendiente para el Campeonato Femenino de SmackDown: Charlotte Flair derrotó a Shotzi

Drew McIntyre derrotó a Mustafa Ali

Happy Corbin y Madcap Moss derrotaron a Shinsuke Nakamura y Rick Boogs

Shayna Baszler derrotó a Naomi

The New Day derrotaron a The Usos

Canales para ver WWE SmackDown

WWE SmackDown en Perú: Fox Sports

WWE SmackDown en Argentina: Fox Sports

WWE SmackDown en Bolivia: Fox Sports

WWE SmackDown en Chile: Fox Sports

WWE SmackDown en Colombia: Fox Sports

WWE SmackDown en Costa Rica: Tigo Sports

WWE SmackDown en Ecuador: Fox Sports

WWE SmackDown en México: Fox Sports

WWE SmackDown en Paraguay: Fox Sports

WWE SmackDown en España: Mega

WWE SmackDown en Estados Unidos: USA Network

WWE SmackDown en Uruguay: Fox Sports

WWE SmackDown en Venezuela: Fox Sports.

¿Dónde ver WWE SmackDown ONLINE GRATIS?

Si quieres VER la transmisión por internet del WWE SmackDown EN VIVO ONLINE, La República Deportes hará un minuto a minuto con todas las incidencias del evento. Además, puedes ver el resumen al finalizar el evento.