Tapia quiere quedarse en el Celta: “Voy a dar lo mejor de mí por este club hermoso”

En la previa del partido entre el FC Barcelona y el Celta de Vigo por la fecha 13 de LaLiga Santander, el seleccionado nacional Renato Tapia brindó una pequeña entrevista a la prensa interna de su club. En esta contó detalles sobre sus planes a futuro con el equipo Gallego.

“ Espero que pueda quedarme mucho . Me encanta la ciudad, me han recibido de la mejor manera. Hacía muchos años que no me sentía tan bien, no solo futbolísticamente, sino personalmente, anímicamente. Estoy dispuesto a dar y dejar lo mejor de mí por este club tan hermoso ”, sostuvo.

El mediocampista peruano llegó al Celta de Vigo el 2020, luego de haber concluido su contrato con el Feyenoord de los Países Bajos. El traspaso se realizó de forma libre, y dado que Tapia era casi un desconocido para la afición del club español, muchos dudaron de su buen desempeño en la cancha. No obstante, en los últimos meses, el jugador peruano se ha convertido en una de las revelaciones de LaLiga Santander, y en el nuevo ídolo de los fanáticos del Celta, quienes han vuelto a las tribunas tras un año sin poder alentar a su equipo.

Al respecto, el futbolista afirmó que poder sentir el cariño de los hinchas gallegos es muy reconfortante. “El año pasado no tuve la suerte de poder conocer al hincha, me hacían sentir el apoyo en las calles o en redes sociales. Ya sentirlo en el estadio, que la gente se emociona al vernos, es muy reconfortante”, puntualizó.

Finalmente, Renato Tapia también habló sobre el proceso de nacionalización neerlandesa, procedimiento que inicio hace un tiempo, tras vivir 6 años en Países Bajos. “Estoy a la espera, aunque no estoy muy enfocado”, señaló. Este cambio de nacionalidad no le impedirá disputar encuentros con la selección peruana, pero sí le ayudará a establecerse con su club y dejar de ocupar la plaza de jugador extracomunitario con la que llegó.

Jugará ante el Barcelona

A pesar del mal momento que pasó debido a la lesión en su pierna derecha, Renato Tapia ha vuelto a ser uno de los jugadores titulares del cuadro Gallego. Este miércoles 6 de noviembre enfrentará al Barcelona en un encuentro clave por LaLiga Santander, que se disputará a las 10.15 a. m. (hora peruana) en el estadio de Balaídos. Se espera que tras el partido, Tapia viaje a Perú para sumarse a los entrenamientos de la selección.