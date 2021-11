¡Reencuentro esperado! Paolo Guerrero y Jefferson Farfán se juntaron en la Videna

¡Se juntaron los compadres! Paolo Guerrero y Jefferson Farfán se reencontraron este viernes 5 de noviembre en la Videna de San Luis. El ‘Depredador’ llegó al recinto deportivo para recibir tratamiento por la lesión en la rodilla derecha que lo aqueja desde hace varios meses. De igual manera, la ‘Foquita’ se encuentra entrenando junto con los demás jugadores de la selección con miras a los duelos ante Bolivia y Venezuela por las Eliminatorias Qatar 2022.

“Llegó mi amigo, mi hermano, Te amo”, publicó Farfán en las historias de su cuenta de Instagram. Acompañó su mensaje con una imagen del emocionante momento.

La selección peruana viene entrenando para las Eliminatorias Qatar 2022. Foto: Instagram Jefferson Farfán

El pasado jueves 4 de noviembre, Paolo Guerrero arribó a Lima proveniente de Alemania, donde se encontraba recibiendo rehabilitación por su lesión. El ‘9′ de la selección peruana llegó al país germano tras rescindir su contrato con el Inter de Porto Alegre de mutuo acuerdo.

Al respecto, la madre del jugador, doña Petronila Gonzáles, señaló que su hijo no necesitaría operarse. ”Paolo está bien. No necesita operación, sino tratamiento. Aquí hay buenos médicos. Ya no se le hincha la rodilla y estará bien”, sostuvo.

La selección se prepara para las Eliminatorias Qatar 2022

Los jugadores convocados por Ricardo Gareca se encuentran entrenando en la Videna para los encuentros contra Bolivia y Venezuela en los próximos 11 y 16 de noviembre, respectivamente. Antes de este encuentro, Luis Advíncula y Carlos Zambrano arribaron al país desde Argentina para sumarse a las prácticas con el resto del equipo.

Se espera que en los próximos días se sumen más seleccionados internacionales.