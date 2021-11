Ancelotti sobre Hazard: “Va a tener minutos ante el Rayo”

En la previa del encuentro entre el Real Madrid y el Rayo Vallecano por la treceava fecha de LaLiga Santander, el entrenador del cuadro madrileño, Carlo Ancelotti, se refirió al planteamiento que prepara para enfrentar al equipo de Vallecas, quien se ha convertido en la revelación del torneo.

En la rueda de prensa previo al encuentro, el técnico italiano fue consultado sobre la situación de Eden Hazard. El jugador belga estaría pensando en dejar el equipo durante el mercado de invierno, al no tener titularidad en el once de Ancelotti, y ser opacado por Vinicius Junior. “Está claro que no está contento , es un jugador que tiene calidad, está entrenando bien, es serio y merece tener minutos. Y va a tener minutos ante el Rayo , lo importante es que esté enchufado”, señaló el entrenador del cuadro madrileño, sin confirmar si Hazard será titular o ingresará en la segunda mitad.

Carlo Ancelotti también se refirió a la posibilidad que Gareth Bale juegue en el encuentro ante el Rayo, antes de su partida para disputar las Eliminatorias Qatar 2022, con Gales. En la previa del encuentro, el futbolista galés participó de los dos últimos entrenamientos del equipo. “ Ha entrenado también hoy, pero no va a ser convocado porque ha tenido pocos minutos . Se va a Gales y el equipo nacional va a evaluar si puede jugar o no. Lo importante es que Bale está bien ”, sostuvo.

Asimismo, el entrenador habló sobre el trato de la afición con el delantero, al preguntarle sobre la constante defensa que ejerce a favor del futbolista: “Yo no soy su padre, la afición está enfadada con Bale, pero yo no. No la ha pasado bien, pero nadie olvida lo que ha hecho con el club. No está pasado un buen periodo, pero hay que tener fe . Él merece de jugar, y va a jugar.”, sentenció.

Real Madrid vs. Rayo Vallecano

El encuentro entre ambas escuadras por LaLiga Santander se disputará este sábado 6 de noviembre a las 3.00 p. m. (hora peruana). El cotejo se llevará a cabo en el estadio Santiago Bernabéu.